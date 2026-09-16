باشگاه خبرنگاران- آذر عسکرپور - جنوب کرمان در نیمه شهریور، رنگ و بوی دیگری میگیرد، وقتی تابستانِ بیامان رو به خنکای پاییز میرود، نبضِ زمین در دشتهای پهناور این خطه، تندتر از همیشه میتپد.
شهریور برای کشاورزان جنوب کرمان تنها یک برگ در تقویم نیست؛ آغاز فصلی است که امید را از دلِ خاکهای تشنه، با طراوتِ بذرهای نوین به بار مینشاند تا بار دیگر، ظرفیتهای بیبدیل این سرزمین در خدمت سفرههای کشور قرار گیرد.
با عبور از نیمه شهریورماه، هیاهوی کشت و کار در گلخانههای جنوب کرمان طنینانداز شده است. در حالی که کشاورزی سنتی در بسیاری از مناطق با چالشهای اقلیمی دستوپنج نرم میکند،
جنوب کرمان با تکیه بر تجربه و تجهیزات نوین، خود را برای یک فصل پربار آماده کرده است.
فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، از آغاز عملیات کاشت در واحدهای گلخانهای این منطقه خبر داد.
به گفته وی، در فصل زراعی جاری، ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی جنوب کرمان به کشت محصولات گلخانهای اختصاص یافته است.
سالاری میافزاید:پیشبینیهای فنی حاکی از آن است که با بهرهبرداری از این سطح زیر کشت، ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی شامل فلفل، خیار، گوجهفرنگی، بادمجان و توتفرنگی تولید و روانه بازارهای مصرف داخلی و صادراتی خواهد شد.
وی، تغییر الگوی کشت از فضای باز به گلخانه را راهکاری برای مدیریت منابع آبی و افزایش عملکرد در واحد سطح دانست.
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان با اشاره به اهمیت بهرهوری در کشاورزی منطقه تأکید کرد: کشتهای گلخانهای با هدف کاهش مصرف آب و همچنین تولید محصولات خارج از فصل، جایگزین کشتهای سنتی شدهاند.
سالاری افزود: ارتقای استانداردهای تولید و مدیریت بهینه منابع پایه، از اهداف کلان جهاد کشاورزی در این طرح است که با هدف بهبود تراز اقتصادی منطقه و توسعه صادرات دنبال میشود.
در نهایت، آنچه در پسِ این سازههای شیشهای و پلاستیکی نهفته است، نه تنها تولید محصول، که صیانت از مایه حیات است.
جنوب کرمان با عبور از کشاورزی سنتی، حالا گامهای استواری در مسیر توسعه پایدار برمیدارد؛ مسیری که در آن، هر بوته گلخانهای، نقشی از امنیت غذایی و رونق اقتصادی را بر پیشانی این سرزمین کهن ترسیم میکند تا امید به آیندهای روشنتر، در دستان کشاورزان پرتلاش این دیار زنده بماند.