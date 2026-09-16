باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت شرکتهای هواپیمایی دارای مجوز اما فاقد فعالیت عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است گفت: در حال حاضر ۳۳ شرکت هواپیمایی عملیاتی و فعال در کشور وجود دارد و حدود ۵۰ شرکت نیز در مراحل مختلف دریافت موافقت اصولی، تأسیس یا آغاز فعالیت قرار دارند.
وی افزود: بخشی از این شرکتها مراحل ثبت شرکت را طی کرده و حتی به ثبت رسیدهاند، اما تاکنون وارد مرحله فعالیت عملیاتی نشدهاند. بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین تکلیف وضعیت این شرکتها را در دستور کار قرار داده و تا 31 شهریور، وضعیت بیش از ۵۰ شرکت مشخص خواهد شد و در صورت عدم احراز شرایط، مجوز شرکتهایی که فاقد شرایط لازم برای ادامه فعالیت هستند، لغو میشود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فعالیت شرکتهای هواپیمایی نباید صرفاً در حد دریافت مجوز و ثبت شرکت باقی بماند و لازم است متقاضیان واجد شرایط، در چارچوب الزامات و ضوابط سازمان، وارد فرآیند عملیاتی شوند ساماندهی شرکتهای دارای مجوز کاغذی با هدف ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در صنعت، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و فراهم کردن زمینه برای فعالیت شرکتهای توانمند انجام میشود.