باشگاه خبرنگاران جوان- کاوه خزائیل مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کلاس‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس تصمیم شورای دانشگاه، از ٢٩ شهریورماه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد. در خصوص دوره کارشناسی نیز بر اساس تصمیم این شورا و اختیاری که معاونت آموزشی وزارت علوم برای استان‌های جنوبی قائل شده، دانشگاه می‌تواند ٢۵ درصد کلاس‌های ترم را با توجه به شرایط به‌صورت مجازی برگزار کند. بنابراین چهار هفته اول، یعنی از ٢٩ شهریور تا ٢٢ مهرماه، به شکل مجازی برگزار می‌شود و ان‌شاءالله از ٢۵ مهرماه دانشجویان کارشناسی نیز می‌توانند به‌صورت حضوری حاضر شوند.

وی افزود: بر اساس دستور رییس دانشگاه، آغاز پذیرش دانشجویان در سراهای دانشجویی در مقطع ارشد و دکترا از ٢٩ شهریورماه و دانشجویان دوره کارشناسی از ٢۵ مهرماه خواهد بود.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ظرفیت سراهای دانشجویی دانشگاه، بیان کرد: سراهای دانشجویی فقط محل خواب نیستند، بلکه مکانی هستند که دانشجویان بخشی از زندگی خود را در آن سپری می‌کنند و شامل سالن مطالعه، مکان‌های فرهنگی و بخش استراحت هستند.

وی افزود: در دانشگاه شهید چمران اهواز، سراهای دانشجویی به شکل تملکی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مجموعه دخترانه حضرت معصومه (س) با ظرفیت حدود ٣۵۰۰ نفر، مجموعه پسرانه شهید علم‌الهدی با ظرفیت حدود یک ١٨۰۰ نفر، مجموعه شهید مرعشی مخصوص دانشجویان بین‌الملل و مجموعه دخترانه شهید نور اشاره کرد. مجموعاً ۶۵۰۰ تا ٧۰۰۰ هزار نفر ظرفیت پذیرش دانشجویان در سراهای دانشجویی دانشگاه وجود دارد. علاوه بر این، پنج سرای خصوصی یا خوابگاه‌های خودگردان نیز با نظارت دانشگاه به شکل خصوصی خدمات ارائه می‌دهند.

وی در خصوص خوابگاه متاهلی، گفت: خوابگاه متاهلی دانشگاه شهید چمران اهواز در حال ساخت است، اما دانشجویان متاهل می‌توانند از وام ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان استفاده کنند، به این صورت که با ارائه قرارداد اجاره‌نامه با شرایط قانونی، بخشی از ودیعه مسکن خود را از طریق این وام جبران کنند. سهمیه‌ها سالانه از طریق صندوق رفاه ابلاغ می‌شود و دانشجویان با ثبت درخواست در سامانه، از آن بهره‌مند می‌شوند.

خزائیل با اشاره به وضعیت تغذیه دانشجویان، گفت: قرار بود طرح «ردا کارت» در کل کشور اجرا شود که جلسات متعددی برای آن برگزار شد، اما با توجه به شرایط فعلی کشور، این طرح فعلا قابلیت اجرا ندارد، بنابراین تغذیه دانشجویی به روال سابق انجام می‌شود. خوشبختانه در دانشگاه شهید چمران اهواز، تامین‌کننده غذا از قبل تدارک دیده شده و از روز ٢٩ شهریور که بازگشایی حضوری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، می‌توانیم غذا را در سرویس خلیج فارس ارائه دهیم.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سرویس ایاب‌وذهاب، گفت: با شرکت اتوبوسرانی اهواز قرارداد منعقد شده و این اتوبوس‌ها هم‌اکنون در مجموعه پردیس دانشگاه خدمات‌دهی می‌کنند و ان‌شاءالله این خدمات با همکاری دانشجویان بهتر نیز ارائه خواهد شد.

خزائیل در خصوص خدمات مشاوره و بهداشتی، بیان کرد: مرکز بهداشت دانشگاه، پزشک مقیم و دندانپزشک دارد و خدمات ارائه می‌دهد. اگر دانشجویان بیمه درمانی داشته باشند، خدمات رایگان است و در غیر این صورت با هزینه بسیار کمی انجام می‌شود. مرکز مشاوره و سلامت روان نیز در سراهای دانشجویی و معاونت دانشجویی اتاق‌های مشاوره دارد و دانشجویان می‌توانند با رزرو نوبت، به‌صورت رایگان از این خدمات بهره‌مند شوند. در ایام جنگ و تعطیلات تابستان نیز همکاران ما در مرکز مشاوره طرح‌های متعددی از جمله طرح احوال‌پرسی تلفنی با بیش از ١۰۰۰ دانشجو انجام دادند و ارزیابی سلامت روان آن‌ها را به‌صورت تلفنی انجام دادند.

آمادگی سراهای دانشجویی و لزوم همراهی دانشجویان

وی در خصوص آمادگی سراهای دانشجویی، گفت: سراهای دانشجویی به‌طور مستمر نیاز به تعمیرات دارند و اتفاقات مختلفی مانند قطعی برق، اتصالی، شکستگی لوله و گرفتگی فاضلاب ممکن است رخ دهد که رفع این مشکلات به‌صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود. یک بلوک تازه تعمیرشده داریم که تا هفته آینده تجهیز امکانات آن از جمله کولر، تخت‌خواب، یخچال و... انجام خواهد شد و به مجموعه دخترانه اختصاص پیدا می‌کند.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: یک بلوک دیگر نیز در همان مجموعه دخترانه تعمیرات سطحی و موردی آن درحال انجام است.با توجه به شرایط جنگی و وضعیت اقتصادی، ممکن است کمبودهایی داشته باشیم که آن را انکار نمی‌کنیم و نیازمند همراهی و صبوری دانشجویان هستیم تا با کمک هم از این مرحله به سلامت عبور کنیم.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان، اظهار کرد: امیدوارم در این سال تحصیلی جدید، با همراهی و وحدتی که امروز نیاز اصلی جامعه ماست، فارغ از هر نوع تفکر سیاسی و اعتقادی، به کشور عزیزمان، جمهوری اسلامی ایران خدمت کنیم. خواهش ما از دانشجویان، همکاران و مردم این است که یادمان نرود در شرایط جنگی هستیم و در این شرایط، بیشتر از هر چیزی به کنار هم بودن و وحدت نیاز داریم.