باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ کرد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از اصلاح در جلسه علنی ۱۹ مرداد مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۱ این قانون به منظور برنامهریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به «شورای اتخاذ سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر مییابد و هفت بند به وظایف آن اضافه میشود.