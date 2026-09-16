امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۳۰ میلیون تومان
نیم سکه ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۳ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۱ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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