باشگاه خبرنگاران جوان، - امید سرحدی نژاد گفت: در این مدت ۳ هزار و ۵۱۲ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف ریگان وارد و ۳ هزار و ۵۶۹ فقره پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۲ صلحیار در ریگان فعالیت دارند و سه هیئت صلح نیز در این شهرستان دایر است که با تلاش برای حل اختلافات پیش از ورود به مراحل قضایی، نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندهها به محاکم ایفا میکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح صلح میدانی در حوزه قضایی ریگان اظهار کرد: این طرح حدود یک سال است با همکاری مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان اجرا میشود و طی این مدت ۴۰۹ فقره دادخواست و شکوائیه در این فرآیند ثبت شده که ۱۹۶ فقره از آنها به سازش ختم شده است
رئیس دادگستری ریگان در تشریح نحوه اجرای طرح صلح میدانی گفت: در این طرح که بهصورت رایگان انجام میشود، دادخواست یا شکوائیه پس از ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و پیش از ارجاع به مرجع قضایی، به دفتر صلح میدانی مستقر در شهرستان ارسال میشود.
سرحدینژاد افزود: در این دفتر، افراد مجرب با تشکیل جلسات صلح و مذاکره برای حل اختلاف میان طرفین تلاش میکنند و در صورت حصول سازش، پرونده به دادگستری ارسال نمیشود و اختلاف پیش از ورود به فرآیند قضایی خاتمه مییابد.
دادگستری استان کرمان