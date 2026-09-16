باشگاه خبرنگاران جوان - مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات با اشاره به شش سال فعالیت در استان کرمان، افزود: هدف دستگاه قضایی صرفا رسیدگی اداری، آمارسازی و مختومه کردن صوری پروندهها نیست، بلکه رسالت واقعی قاضی، احقاق حق و آرامشبخشی به دردمندان است.
رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات بیان کرد: مختومه کردن پروندهها بدون برقراری عدالت، هنر نیست؛ اما اگر شما در یک پرونده حقیقتا رسیدگی عمیق انجام دهید، عدالت را محقق کرده و حق را به صاحبش برسانید، چنان آرامش قلبی و ثمرهای به همراه دارد که قابل طرح نیست، زیرا پشت هر پروندهای که بر روی میز قاضی قرار دارد، سرنوشت، آبرو و زندگی یک انسان گره خورده است و نباید به آن نگاه اداری صرف داشت.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضویمقدم با بیان اینکه درِ اتاق مسئولان و قضات همواره باید به روی مردم باز باشد، اظهار کرد: من چه در دوران خدمت در استانها و چه زمانی که به عنوان معاون اول دادستان کل کشور خدمت میکردم، همواره درِ اتاقم به روی ستمدیدگان و مراجعانی که از دوردستترین نقاط میآمدند باز بود.
وی تاکید کرد: وقتی قاضی مستقیما با طرفین پرونده، متهم و شاکی مواجه میشود و سخنان آنان را میشنود، نگاهش بسیار متفاوت از قضاوت صِرف از روی اوراق کاغذی خواهد بود؛ چهبسا دفاع حضوری یک فرد، نظرتان را بهطور کامل متحول کند.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که مردم با اضطرار، استیصال و ناراحتی به عدلیه پناه میآورند، گفت: قاضی باوجدان و شریف کسی است که در برابر سفارشها، فشارها و تماسها، وجدان خود را سپر قرار داده و در رسیدگی به پرونده تسلیم هیچ فشاری نشود.
مشاور عالی رئیس قوه قضاییه گفت: قاضی محور و نقطه ثقل عدالت است و برای صدور یک رأی متقن، سه خصیصه ایمان، علم و دانش قضایی و کمال عقل ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم افزود: قاضی بدون ایمان، برایش تفاوتی نمیکند که رای او به نفع حق باشد یا باطل و رضایت خداوند را در نظر نمیگیرد؛ قاضی بدون علم نیز وابسته به دیگران و مدیر دفتر خود خواهد بود و توان تشخیص قانونی ندارد. اما مهمتر از همه، کمال عقل به معنای فهم عمیق، بصیرت قضایی و درک شرایط پرونده است.
وی تاکید کرد: اگر قضاوت فقط تطبیق خشک دادهها بود، یک رایانه و دستگاه هم میتوانست رأی صادر کند.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضویمقدم با تاکید بر سلامت و انگیزه بالای بدنه قضایی کشور تصریح کرد: قاطبه قضات ما افرادی با انگیزه، پرکار، گمنام و شریف هستند که با کمترین توقع در سنگر عدالت خدمت میکنند و روزانه صدها هزار رأی در کشور صادر و حقوق مظلومان احیا میشود؛ اگرچه ممکن است خطاهایی نیز رخ دهد، اما همواره تاکید داریم که حتی یک رای اشتباه هم در دستگاه قضایی زیاد است و نباید اتفاق بیفتد.
منبع: دادگستری استان کرمان