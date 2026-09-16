نیما رستم‌پور و آیسان شوریده با همراهی بهادر زکی‌زاده، نمایندگان ایران در رقابت‌های بدمینتون بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ژاپن خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو بازیکن پس از موفقیت در فرآیند انتخابی، جواز حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آوردند و به عنوان نمایندگان بدمینتون ایران در این رویداد بزرگ قاره‌ای حضور خواهند داشت.

بهادر زکی‌زاده، سرمربی تیم‌های ملی بدمینتون، نیز به عنوان مربی همراه این دو ملی‌پوش در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت. رقابت‌های بدمینتون بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۰ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور تا ۷ مهر ۱۴۰۵) در کشور ژاپن برگزار می‌شود.

حضور نیما رستم‌پور و آیسان شوریده در این رقابت‌ها، فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه و حضور در سطح بالای رقابت‌های آسیایی خواهد بود.

فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران برای این دو ملی‌پوش، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

برچسب ها: بدمینتون ، ناگویا
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