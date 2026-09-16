باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضاییه، در آیین آغاز کارگاه دو روزه آموزشی بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های سقط جنایی، با اشاره به جایگاه راهبردی موضوع جمعیت در سیاست‌های کلان نظام، اظهار داشت: مسئله جمعیت، مسئله‌ای کلان و حاکمیتی است که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بوده است.

وی در ادامه با تبیین سیاست‌های قوه قضاییه در این حوزه تصریح کرد: قوه قضاییه در حوزه جمعیت رویکردی حمایتی و صیانتی دارد و بر همین اساس، برگزاری این کارگاه تخصصی با حضور قضات ویژه رسیدگی به پرونده‌های سقط، در راستای تقویت این رویکرد طراحی شده است.

بررسی سه‌گانه ابعاد سقط جنایی

رئیس امور آموزش قوه قضائیه، در ادامه تشریح اهداف و دستور کار کارگاه دو روزه آموزشی بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های سقط جنایی، گفت: در این دوره دو روزه، ابعاد مختلف سقط جنایی از منظر اجتماعی، روان‌شناسی و فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به محورهای تخصصی این کارگاه افزود: علل و انگیزه‌های وقوع سقط جنایی، راهکارهای پیشگیری از آن، نحوه بررسی پرونده‌ها، جمع‌آوری ادله و صدور آرای بازدارنده، از جمله موضوعاتی است که در این دوره مورد بحث و تبادل نظر میان قضات شرکت‌کننده قرار می‌گیرد.

برخورد با شبکه‌های متخلف

جوهری با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با شبکه‌های متخلف در این حوزه اظهار داشت: بررسی نحوه برخورد قضایی با متخلفان، مطب‌های غیرمجاز، پزشکان و ماماهای متخلف و سایر مداخله‌کنندگان در سقط غیرقانونی، از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی تصریح کرد: این کارگاه با هدف ایجاد رویه‌ای واحد و بازدارنده در برخورد با عوامل سقط غیرقانونی، زمینه‌های لازم برای هم‌اندیشی تخصصی قضات و اتخاذ تصمیمات متناسب با رویکرد پیشگیرانه را فراهم می‌کند.

حرکت به سمت رویه واحد قضایی

رئیس امور آموزش قوه قضائیه، در ادامه تشریح اهداف کارگاه دو روزه بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های سقط جنایی، با تأکید بر ضرورت هم‌اندیشی قضات اظهار داشت: تلاش می‌شود با نگاهی تخصصی، رویه‌ای واحد در رسیدگی به این پرونده‌ها شکل بگیرد.

وی افزود: در همین راستا، مجازات‌های متناسب با رویکرد پیشگیرانه صادر می‌شود تا ضمن برخورد قاطع با متخلفان، زمینه‌های پیشگیری از وقوع این پدیده نیز تقویت شود.

جوهری خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی تخصصی قضات و ایجاد رویه واحد قضایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های سقط جنایی و تحقق اهداف صیانتی قوه قضاییه در حوزه جمعیت ایفا می‌کند.

پیشگیری و صیانت از جمعیت؛ هدف اصلی

رئیس امور آموزش قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این کارگاه، تقویت رویکرد پیشگیری و صیانت از جمعیت، در کنار ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی به پرونده‌های سقط جنایی است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه با اتخاذ رویکردی حمایتی و صیانتی در حوزه جمعیت، تلاش می‌کند ضمن ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی، زمینه‌های پیشگیری از وقوع سقط غیرقانونی را نیز تقویت کند.