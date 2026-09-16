باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که واشنگتن «نمی‌تواند اجازه دهد سیاست خارجی‌اش در خاورمیانه توسط اسرائیل دیکته شود».

ونس در کنفرانسی که توسط یک پادکست ترتیب داده شده بود، درباره روابط آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد: «واضح است که اسرائیل در زمینه فناوری نظامی و در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات، شریک مهمی بوده است، اما گاهی اوقات آمریکا و اسرائیل با هم موافق نیستند.»

ونس در ادامه‌ی ادعاهای عجیب خود افزود: «من فکر می‌کنم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آشکارا بیش از هر رئیس جمهور دیگری در ۴۰ سال گذشته، تمایل خود را برای فاصله گرفتن از نتانیاهو، زمانی که احساس می‌کند منافع مردم آمریکا با منافع دولت اسرائیل متفاوت است، نشان داده است.»

این مقام آمریکایی ادامه داد: «دونالد ترامپ تنها رئیس جمهور در ۴۰ سال گذشته است که حاضر شده بگوید: می‌دانی چیست؟ بله، نتانیاهو شریک خوبی است، اما من و بی‌بی هم در این مورد نظر متفاوتی داریم، یا بی‌بی در این مورد اشتباه می‌کند، یا شاید بی‌بی در این مورد از دیدگاه اسرائیل درست می‌گوید، اما مردم آمریکا از ما می‌خواهند که رویکرد متفاوتی اتخاذ کنیم.»

معاون رئیس جمهور می‌گوید این موضوع در مورد ناتو نیز صدق می‌کند. او افزود: «ما روابط مهم و مشارکت‌های مهم زیادی در ناتو داریم، اما این بدان معنا نیست که سیاست خارجی اروپایی خود را کاملا تابع ناتو کنیم، همانطور که نمی‌توانیم اجازه دهیم سیاست خارجی ما در خاورمیانه تابع اسرائیل باشد.»

منبع: المیادین