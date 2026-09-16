معاون پژوهش و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان گفت: در جریان جنگ اخیر، ۹۸ مدرسه لرستان حدود ۴۰ درصد آسیب دیدند و دو مدرسه نیز به‌طور کامل تخریب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - محمدی، معاون پژوهش و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان، با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف برای بهسازی و ایجاد فضای بانشاط در مدارس استان اظهار کرد: در قالب طرح «عجمیان»، در مجموع ۴۲۱ مدرسه در سطح لرستان شاداب‌سازی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف بهبود فضای فیزیکی مدارس و فراهم‌کردن محیطی مناسب‌تر برای حضور دانش‌آموزان انجام شده و مدارس مختلف استان را تحت پوشش قرار داده است.

معاون پژوهش و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به مدارس استان در جریان جنگ اخیر گفت: ۹۸ مدرسه در لرستان حدود ۴۰ درصد آسیب دیدند و دو مدرسه نیز به‌طور کامل تخریب شدند.

محمدی ادامه داد: در پی این آسیب‌ها، مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش کرد با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی و امکانات موجود، روند تعمیر و آماده‌سازی مدارس را با سرعت دنبال کند تا آسیب‌های ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی با اشاره به حضور نیروهای جهادی در این فرآیند بیان کرد: ۴۹۰ نفر در قالب گروه‌های جهادی آموزش و پرورش در دو هفته ابتدایی جنگ رمضان پای کار آمدند و برای تعمیر مدارس آسیب‌دیده استان فعالیت کردند.

به گفته محمدی، حضور این نیروها در روزهای نخست پس از وقوع خسارت‌ها، نقش مهمی در تسریع روند تعمیر و آماده‌سازی مدارس داشت و بخشی از اقدامات انجام‌شده با تکیه بر ظرفیت گروه‌های جهادی آموزش و پرورش صورت گرفت.

معاون پژوهش و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاهای آموزشی، شاداب‌سازی مدارس و جبران خسارت‌های واردشده، بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای وضعیت مدارس استان تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، اجرای طرح «عجمیان» در ۴۲۱ مدرسه از یک سو و حضور ۴۹۰ نیروی جهادی برای تعمیر مدارس آسیب‌دیده از سوی دیگر، بخشی از اقدامات آموزش و پرورش لرستان در حوزه بهسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی استان به شمار می‌رود.

 

 

برچسب ها: مدارس ، لرستان
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