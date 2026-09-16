دهمین جشنواره ملی ورنی با حضور هنرمندان، بافندگان و فعالان این حوزه از ۹ استان کشور در شهر اهر شهر ملی ورنی آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - جشنواره ملی ورنی با هدف معرفی و پاسداشت هنر ـ صنعت ورنی و ایجاد زمینه برای عرضه توانمندی‌های هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی آثار، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مخاطبان و فروش محصولات فراهم کرده است.

برگزاری این رویداد می‌تواند در کنار جنبه‌های فرهنگی و هنری زمینه‌ای برای رونق اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار فروش ورنی فراهم کند هنری که بخش مهمی از هویت صنایع‌دستی منطقه ارسباران به شمار می‌رود.

پس از انتشار فراخوان دهمین جشنواره ملی ورنی ۱۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از انجام مراحل داوری، ۶ اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند به‌ طوری که ۳ اثر در بخش رنگ و طرح و ۳ اثر در بخش بافت، عنوان برتر این دوره از جشنواره را به خود اختصاص دادند.

در این جشنواره همچنین آثار و تولیدات هنرمندان و فعالان حوزه ورنی در معرض دید و فروش قرار گرفته و بازدیدکنندگان می‌توانند با ظرفیت‌های هنری و تولیدی این هنر اصیل آشنا شوند.

دهمین جشنواره ملی ورنی از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ماه در سنگفرش شیخ شهاب‌الدین محمود اهری شهر اهر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ از این جشنواره بازدید کنند.