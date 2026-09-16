باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در بازه یک هفته‌ای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.

عظیمی‌فر همچنین اضافه‌کرد: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.

منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران