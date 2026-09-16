مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از رشد ۱۱ درصدی مصرف CNG طی هفته نخست پس از تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در بازه یک هفته‌ای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.

عظیمی‌فر همچنین اضافه‌کرد: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.

منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

برچسب ها: سی ان جی ، مصرف بنزین
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