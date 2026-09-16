باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمدی روز چهارشنبه در یادواره شهدای بابل، با اشاره به توانمندیهای بومی این نیرو اظهار کرد: امروز هیچ شناوری در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان حرکت نمیکند مگر آنکه تحت رصد کامل نیروی دریایی سپاه باشد و در صورت اراده، هر شناوری در هر نقطهای مورد انهدام قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اقتدار این نیرو حاصل ترکیب ایمان و تدبیر است، افزود: سربازان ما اراده خود را از توسل به اهلبیت (ع) و زیارت عاشورا میگیرند و تدبیرشان را از سالها رزم در سواحل، جزایر و اعماق دریا به دست آوردهاند.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به ادعاهای دونالد ترامپ و تلاشهای آمریکا برای تضعیف اراده ملت ایران، تصریح کرد: آمریکاییها گمان میکنند با تخریب چند پل یا جاده میتوانند ما را تسلیم کنند؛ در حالی که ما در سختترین شرایط آب و هوایی، حتی در نقاطی مانند جزیره فارسی که تنها به اندازه چند زمین فوتبال است، حضور مستمر داشتیم و هرگز ارتباط ما با سرزمین مادری قطع نشد.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به تسلط بر رزمهای متقارن و نامتقارن، افزود: ما سالهاست که برای رویارویی با دشمن تمرین کردهایم و منتظر لحظهای هستیم که چشم در چشم دشمن در دریا قرار بگیریم.
وی در پایان، با یادآوری سخنان ترامپ در اجلاس ناتو مبنی بر کار تمامنشده در ایران، با لحنی قاطع گفت: بله، ما هم کاری تمامنشده با تو داریم؛ اما کار تمامنشده ما، تنها با سر تو تمام خواهد شد.
منبع ایرنا