باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سمیرم، سرزمین فرصت‌های سرمایه گذاری + فیلم

نخستین جشنواره سیب سمیرم با هدف توسعه زنجیره ارزش این محصول و جذب سرمایه گذاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین جشنواره سیب سمیرم با هدف توسعه زنجیره ارزش این محصول آغاز شد.

این جشنواره زمینه‌ای برای توسعه بازار، تقویت صنایع تبدیلی و بسته بندی، افزایش صادرات و ارتقای سهم باغداران از درآمد حاصل از تولید سیب سمیرم فراهم می‌کند.

 

مطالب مرتبط
سمیرم، سرزمین فرصت‌های سرمایه گذاری + فیلم
young journalists club

جشنواره گل و گلاب در گلپایگان + فیلم

سمیرم، سرزمین فرصت‌های سرمایه گذاری + فیلم
young journalists club

جشنواره انگور در دهکده چی‌چست ارومیه + فیلم

سمیرم، سرزمین فرصت‌های سرمایه گذاری + فیلم
young journalists club

آغاز نوزدهمین رویداد ملی آش و غذاهای سنتی نیر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تداوم گرانی سوخت و غذا در جهان با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس + فیلم
۲۹۳

تداوم گرانی سوخت و غذا در جهان با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت ۱۹۹ شب ایستادگی مردم ایران + فیلم
۲۴۱

روایت ۱۹۹ شب ایستادگی مردم ایران + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۵
وقتی خبرنگار هم هدف قرار می‌گیرد؛ جنگ رژیم اسرائیل با روایت حقیقت + فیلم
۲۲۹

وقتی خبرنگار هم هدف قرار می‌گیرد؛ جنگ رژیم اسرائیل با روایت حقیقت + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۵
فرو ریختن ساختمان مسکونی در غزه؛ ۸ شهید و ده‌ها مفقود + فیلم
۲۰۹

فرو ریختن ساختمان مسکونی در غزه؛ ۸ شهید و ده‌ها مفقود + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۵
چقدر می‌توانیم قد کودکمان را تغییر دهیم؟ + فیلم
۱۸۱

چقدر می‌توانیم قد کودکمان را تغییر دهیم؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha