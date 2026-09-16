\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0633\u06cc\u0628 \u0633\u0645\u06cc\u0631\u0645 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0632\u0646\u062c\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u060c \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc\u060c \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0647\u0645 \u0628\u0627\u063a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u062d\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u0628 \u0633\u0645\u06cc\u0631\u0645 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n