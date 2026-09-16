باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ، مقاومت و ایستادگی مردم ایران در یک سال گذشته، نگاه جهان به ایران و ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است؛ برنامه تلویزیونی «سپیده» در شبکه یک سیما، با روایت تجربه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی، تصویری متفاوت از این نگاه را بررسی می‌کند.

«سپیده» سراغ ایرانیانی می‌رود که سال‌ها خارج از کشور زندگی کرده‌اند و همچنین خارجی‌هایی که به ایران سفر کرده یا مدتی در کشور حضور داشته‌اند تا روایت آنان از ایران و ایرانیان را بازتاب دهد.

این برنامه بدون ورود به قضاوت درباره ایران یا غرب، به موضوعاتی همچون مهاجرت، وطن، هویت و نسبت ایرانیان با شرق و غرب می‌پردازد و این پرسش را دنبال می‌کند که جهان امروز ایران را چگونه می‌بیند.

«سپیده» تلاش دارد از زبان افرادی که در نقطه تلاقی ایران و جهان قرار گرفته‌اند، تفاوت میان آنچه درباره ایران شنیده‌اند و آنچه در واقعیت دیده‌اند را روایت کند.

برنامه «سپیده» پنجشنبه و جمعه‌ها ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

منبع: شبکه یک سیما