باشگاه خبرنگاران جوان - پیام محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در آیین آغاز به کار بیست و ششمین کنگره بین‌المللی سالانه پزشکی هسته‌ای ایران قرائت شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

اساتید برجسته، پژوهشگران سخت‌کوش و فرهیختگان عرصه دانش و پزشکی هسته‌ای، با قلبی سرشار از امید و افتخار، برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این کنگره علمی باشکوه را که تجلی اراده ملی و بهره‌گیری هوشمندانه و صلح آمیز از دانش هسته‌ای است، صمیمانه گرامی و پاس می‌دارم و برگزاری آن را به همه دلسوزان پیشرفت علمی پزشکی هسته‌ای کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماموریت تاریخی و راهبردی خود همواره بر این باور بوده است که دانش هسته‌ای نه تنها در عرصه انرژی و صنعت محاسبه می‌شود بلکه باید به عنوان سرمایه ملی و تمدن‌ساز در خدمت رفاه، سلامت و کرامت انسانی قرار گیرد؛ از این رو توسعه هدفمند و پایدار پزشکی هسته‌ای و صنعت رادیوداروها، یکی از ارکان اصلی برنامه راهبردی سازمان انرژی اتمی در سال‌های اخیر و همچنان در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.

ما بر این اعتقاد راسخ هستیم که پزشکی هسته‌ای، جلوه درخشان پیوند علم، فناوری و انسان دوستی است و می‌تواند نقش بی‌بدیلی در ارتقای سلامت و تحقق عدالت در اائه خدمات درمانی پیشرفته ایفا کند.

ما بر این باوریم که آینده پزشکی هسته‌ای، آینده‌ای سرشار از امید و دستاورد خواهد بود؛ آینده‌ای که در آن راه حل‌های جامع پزشکی هسته‌ای با همگرایی و هم‌افزایی بیش از پیش در خدمت تشخیص دقیق و درمان هدفمند و ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها قرار دارد.

این رویداد بین‌المللی با حضور اندیشمندان و متخصصان برجسته، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و هم‌افزایی علمی و ترسیم افق‌های دور در این مسیر راهبردی است.

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت و توان خود در خدمت جامعه علمی پزشکی هسته‌ای کشور است تا وظیفه خود را در تحقق ایران قوی سالم و پیشرفته ادا کند.

خوشحالیم تبریز بی‌شک زادگاه قهرمان ملی با تاریخچه‌ای غنی و فرهنگی و پررنگ به عنوان یکی از قطب‌های علمی و درمانی کشور، امروز میزبان نشست ششمین کنگره سالیانه پزشکی هسته‌ای کشور است. امیدواریم این کنگره زمینه‌ساز هم‌افزایی هرچه بیشتر نخبگان و تقویت مرجعیت علمی ایران شود.