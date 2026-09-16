باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ایمنی بازارچههای تهران، اظهار کرد: انتظار ویژه ما این است که سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل بازبینی مفصلی در مورد وضعیت ایمنی بازارچهها و کنترل آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه بازارچه جنت از زیرساختهای ایمنی برخوردار بود، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه آموزشها به روزرسانی نشده بود، شرایطی ایجاد شد که این بازارچه را از دست بدهیم.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه به روزرسانی امکانات و برگزاری مانورهای اطفای حریق در بازارچهها ضرورت دارد، یادآور شد: امیدواریم با این اقدام دیگر شاهد حوادث تلخی همچون بازارچه جنت نباشیم.
بابایی با اعلام اینکه مدیریت شهری باید وضعیت بازارچهها را مجدداً ارزیابی کند، گفت: زیرساختهای ایمنی فراهم است اما باید در هماهنگی با کسبه و متولیان بازارچهها، کارکنان در زمینه اطفای حریق آموزش ببینند.