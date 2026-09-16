ملی‌پوشان جوان فوتسال بانوان در جریان اردوی المپیک جوانان، با زیارت حرم مطهر امام رضا (ع)، لحظاتی معنوی را در مشهد سپری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی  فوتسال جوانان بانوان در جریان این حضور معنوی، با زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و توسل به امام هشتم(ع)، لحظاتی را در فضای معنوی بارگاه ملکوتی آن حضرت سپری کردند.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در حال حاضر اردوی آماده‌سازی خود را در مشهد مقدس زیر نظر فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی، برگزار می‌کند و تمرینات این تیم در دو نوبت صبح و بعدازظهر دنبال می‌شود.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان برگزار می‌شود.

برچسب ها: فوتسال ، تیم ملی فوتسال بانوان
خبرهای مرتبط
حضور بانوی هرمزگانی در تمرینات تیم ملی فوتسال
در قالب دومین بازی تدارکاتی؛
تیم ملی فوتبال نوجوانان بانوان به مصاف شهرداری سیرجان می رود.
تمرین تیم ملی فوتسال بانوان ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
روز پرکار در لیگ برتر هندبال ساحلی؛ آراتایل اصفهان در صدر و آماده نیمه‌نهایی
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
آخرین اخبار
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای المپیک ۲۰۲۷
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
روز پرکار در لیگ برتر هندبال ساحلی؛ آراتایل اصفهان در صدر و آماده نیمه‌نهایی
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟