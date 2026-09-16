باشگاه خبرنگاران جوان- بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در جریان این حضور معنوی، با زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و توسل به امام هشتم(ع)، لحظاتی را در فضای معنوی بارگاه ملکوتی آن حضرت سپری کردند.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در حال حاضر اردوی آماده‌سازی خود را در مشهد مقدس زیر نظر فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی، برگزار می‌کند و تمرینات این تیم در دو نوبت صبح و بعدازظهر دنبال می‌شود.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان برگزار می‌شود.