شهروندخبرنگار ما تصاویری از خس و حال مردم غیور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی، در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از حس و حال این شب‌ها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی هریس در موج ۲۰۰ از شب‌های اقتدار

روایتی از دلدادگی مردم انقلابی هریس در موج ۲۰۰ از شب‌های اقتدار + عکس

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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