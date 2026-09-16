شهروندخبرنگار ما تصاویری از خس و حال مردم غیور و با صلابت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی مردم انقلابی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی، در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از حس و حال این شب‌ها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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