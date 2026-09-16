رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک از شناسایی و توقیف دو فروند شناور متخلف و دستگیری ۱۶ ملوان به جرم صید غیرمجاز ترال در آب‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر زارعی با اعلام این خبر اظهار کرد: این دو شناور شامل یک فروند لنج ۴۲ فوت و یک فروند قایق دیزل بودند که در منطقه «سورگلم» واقع در شرق شهرستان جاسک به‌صورت غیرقانونی اقدام به صید ترال می‌کردند.

وی افزود: در جریان عملیات شناسایی و توقیف این شناورها، ۱۶ ملوان متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین در بازرسی از این شناورها، بیش از یک تن انواع آبزیان صیدشده به همراه تمامی تجهیزات کامل صید غیرمجاز ترال کشف و ضبط شد.

زارعی با تأکید بر برخورد قاطعانه با متخلفان حوزه شیلات، خاطرنشان کرد: صید ترال به‌دلیل تخریب گسترده زیستگاه‌های دریایی و نابودی ذخایر آبزیان ممنوع است و نظارت‌های گشت دریایی برای مقابله با این پدیده در آب‌های منطقه تشدید شده است.

منبع خبر: صداوسیما  

برچسب ها: صیدترال ، جاسک ، توقیف ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
بهره برداری از دو طرح شیلاتی در هرمزگان
تشکیل پرونده قضایی برای تصرف قبرستان جاسک
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛
شناورهای صید ترال توقیف می شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نواخته شدن زنگ ملی آغاز سال تحصیلی امسال از شهرستان میناب
توقیف ۲ شناور صید ترال در آب‌های جاسک
نظارت بر بازار نوشت‌افزار در هرمزگان هم‌زمان با بازگشایی مدارس
آخرین اخبار
نظارت بر بازار نوشت‌افزار در هرمزگان هم‌زمان با بازگشایی مدارس
توقیف ۲ شناور صید ترال در آب‌های جاسک
نواخته شدن زنگ ملی آغاز سال تحصیلی امسال از شهرستان میناب
بازنگری طرح هادی ۱۸۹ روستای هرمزگان با هدف تسهیل ساخت‌وساز و توسعه متوازن