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باشگاه خبرنگاران جوان - علیاصغر زارعی با اعلام این خبر اظهار کرد: این دو شناور شامل یک فروند لنج ۴۲ فوت و یک فروند قایق دیزل بودند که در منطقه «سورگلم» واقع در شرق شهرستان جاسک بهصورت غیرقانونی اقدام به صید ترال میکردند.
وی افزود: در جریان عملیات شناسایی و توقیف این شناورها، ۱۶ ملوان متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین در بازرسی از این شناورها، بیش از یک تن انواع آبزیان صیدشده به همراه تمامی تجهیزات کامل صید غیرمجاز ترال کشف و ضبط شد.
زارعی با تأکید بر برخورد قاطعانه با متخلفان حوزه شیلات، خاطرنشان کرد: صید ترال بهدلیل تخریب گسترده زیستگاههای دریایی و نابودی ذخایر آبزیان ممنوع است و نظارتهای گشت دریایی برای مقابله با این پدیده در آبهای منطقه تشدید شده است.
منبع خبر: صداوسیما