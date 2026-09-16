باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر زارعی با اعلام این خبر اظهار کرد: این دو شناور شامل یک فروند لنج ۴۲ فوت و یک فروند قایق دیزل بودند که در منطقه «سورگلم» واقع در شرق شهرستان جاسک به‌صورت غیرقانونی اقدام به صید ترال می‌کردند.

وی افزود: در جریان عملیات شناسایی و توقیف این شناورها، ۱۶ ملوان متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین در بازرسی از این شناورها، بیش از یک تن انواع آبزیان صیدشده به همراه تمامی تجهیزات کامل صید غیرمجاز ترال کشف و ضبط شد.

زارعی با تأکید بر برخورد قاطعانه با متخلفان حوزه شیلات، خاطرنشان کرد: صید ترال به‌دلیل تخریب گسترده زیستگاه‌های دریایی و نابودی ذخایر آبزیان ممنوع است و نظارت‌های گشت دریایی برای مقابله با این پدیده در آب‌های منطقه تشدید شده است.

منبع خبر: صداوسیما