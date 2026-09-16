باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ در گزارشی به ارزیابیهای چندین ارتش اروپای غربی در مورد وضعیت بشدت متغیر در یمن پرداخت. طبق این ارزیابیها، سعودیها در مقابله با پیشروی نیروهای مسلح یمن با مشکل مواجه شدهاند و این نشان میدهد که بعید است ریاض بتواند المخا را پس بگیرد.
در همین راستا، بن سلمان روز سهشنبه برای دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، به این کشور سفر کرد و دو طرف در مورد لزوم تقویت هماهنگی، از جمله «تضمین آزادی دریانوردی در دریای سرخ» گفتوگو کردند.
به گفته دو منبع آگاه، عربستان سعودی در اقدام انفرادی علیه صنعا تردید دارد و میخواهد قبل از آغاز هرگونه عملیات نظامی گسترده، از مشارکت سایر کشورها اطمینان حاصل کند. بلومبرگ اعلام کرد که «حتی اگر بن سلمان تصمیم به تشدید حملات خود علیه صنعا بگیرد، هیچ تضمینی برای موفقیت او وجود ندارد.»
از نظر اقتصادی، بلومبرگ اشاره کرد که جنگ آمریکا علیه ایران برای عربستان سعودی به نقطه بحرانی رسیده است. این خبرگزاری خاطرنشان کرد که این خصومتها تولید نفت عربستان سعودی را به پایینترین سطح خود در دهههای اخیر کاهش داده است و اکنون برنامههای عظیم و تریلیون دلاری این این کشور برای تنوعبخشی به اقتصاد را با مشکل مواجه میکند.
بر اساس شاخصهای بلومبرگ، اوراق قرضه دولتی دلاری عربستان سعودی در این ماه جزو بدترین اوراق قرضه در بازارهای نوظهور بودهاند.
درگیریها بین نیروهای مسلح عربستان سعودی و یمن، تلاشهای ریاض برای جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی در همه زمینهها، از مراکز داده گرفته تا صنعت انرژی و خودروهای برقی را تهدید میکند.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی، انتظار دارد اقتصاد عربستان امسال ۳.۱ درصد کوچک شود و پیشبینی میکند که اگر خط لوله نفت شرق-غرب به مدت یک ماه تعطیل شود و دولت عربستان نتواند در این مدت مقادیر زیادی نفت را از طریق تنگه هرمز ارسال کند، این رکود میتواند به ۴.۵ درصد، بدتر از اوج همهگیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، برسد.
از سوی دیگر، تیم کالن، رئیس سابق هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول به عربستان سعودی، گفت: «تحولات اخیر از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای عربستان سعودی بسیار بد است و رشد بسیار پایینتر خواهد بود.»
به گزارش بلومبرگ، این رویارویی اخیر، توانایی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، را در متقاعد کردن متحدان برای کمک به او در مقابله با صنعا، محک خواهد زد. این خبرگزاری خاطرنشان کرد که تاکنون ریاض از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس، درخواست حمایت نظامی بیشتری کرده است، اما هیچ یک از آنها تمایلی به ارائه آن نشان ندادهاند.
منبع: المیادین