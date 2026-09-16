باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال کشورمان پس از کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات والیبال مردان آسیا و صعود به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷، از شهر فوکوئوکا راهی توسو در ژاپن شد تا اردوی آماده سازی خود را در این شهر برگزار کند.

شاگردان روبرتو پیاتزا امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) یک جلسه تمرین توپی دو ساعته برگزار کردند که ملی پوشان والیبال ایران بعد ریکاوری دو روزه، باانرژی کامل در این تمرینات حاضر شدند. مردان والیبال ایران تمرینات خود را تا روز چهارشنبه یکم مهرماه در این شهر پیگیری خواهند کرد و سپس راهی ناگویا می‌شوند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، عرشیا به نژاد، ایلشن داوودی پور، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، مبین نصری، محمد ولی زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، و حسین حاجی کلاته ۱۲ بازیکن ایران در این اردو هستند.

مرتضی قنبر افجه ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا سرمربی، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربی، محمد امین شاکری آنالیزور، حسین کرد فیزیوتراپ و سجاد نوری به عنوان ماساژرو کادر فنی ایران در اردوی تیم ملی والیبال ایران در شهر توسو برای بازی های آسیایی هستند.

مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد.