باشگاه خبرنگاران جوان - در دل کویر بیدگل، خورشیدی طلوع کرده که برق آن فقط به شبکه نمی‌رسد؛ درآمد ۲۰۰ خانواده کم‌برخوردار را هم هدف گرفته است؛ نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی که با پیگیری و دستور سردار شهید غلامرضا سلیمانی شکل گرفت و امروز یادگار یک تصمیم ماندگار برای توانمندسازی خانواده‌هاست.

ماجرا از جایی آغاز شد که ۲۰۰ خانوار کم‌برخوردار آران و بیدگل برای ورود به عرصه تولید برق و ایجاد یک منبع درآمد پایدار، به قرارگاه جهادی بسیج سازندگی مراجعه کردند؛ اما یک مانع جدی پیش روی آنان بود؛ بسیاری از این خانواده‌ها ساختمان یا فضای مناسب و استاندارد برای نصب نیروگاه خورشیدی در اختیار نداشتند.

راه‌حل، انتقال نیروگاه از پشت‌بام خانه‌ها به یک زمین مشترک بود؛ ایده‌ای که با هدف مشارکت مردم در تولید و کمک به تأمین انرژی دنبال شد.

درخواست ۲۰۰ خانواده به دفتر سردار رسید

در ادامه، درخواست خانواده‌ها به سردار شهید غلامرضا سلیمانی ارائه شد. راوی این طرح می‌گوید برای تشریح موضوع شخصاً به دفتر سردار رفت و درخواست خانواده‌ها را به‌صورت کامل مطرح کرد.

سردار سلیمانی با ایجاد نیروگاه خورشیدی در «دهکده اقتصاد مقاومتی شهدای جهادگر اردوگاه قدس بیدگل» موافقت کرد و برای مشارکت این خانواده‌ها، تسهیلات ویژه‌ای در قالب اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد.

پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه مهرسان و معرفی آنان به بانک‌ها، روند اجرایی طرح با همراهی ناحیه مقاومت بسیج و قرارگاه جهادی توسعه آغاز شد.

نخستین نیروگاه تجمیعی حمایتی در تراز سازمان بسیج

حاصل این پیگیری‌ها، شکل‌گیری یک نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی بود؛ طرحی که در سطح سازمان بسیج به‌عنوان یک تجربه جدید در حوزه توانمندسازی خانواده‌های کم‌برخوردار دنبال شد.

فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ کیلووات به شبکه برق متصل شد و در ادامه، با اجرای فاز دوم، ۵۰۰ کیلووات دیگر به ظرفیت آن اضافه شد تا مجموع ظرفیت نیروگاه به یک مگاوات برسد.

در این طرح، ۲۰۰ خانوار عضو و سهامدار «شرکت تعاونی پیشگامان موفق کویر» هستند و مشارکت آنان در تولید برق خورشیدی، بخشی از الگوی درآمدزایی طرح را شکل می‌دهد.

یک تصمیم؛ دو هدف

طرح بیدگل از ابتدا تنها برای تولید برق تعریف نشده بود؛ یک هدف آن ایجاد درآمد برای خانواده‌های کم‌برخوردار و هدف دیگر، کمک به تولید برق و کاهش بخشی از فشار ناشی از ناترازی انرژی بود.

این مدل، در واقع تلاش کرد ظرفیت خانواده‌هایی را که امکان نصب نیروگاه در محل سکونت خود را نداشتند، در یک نیروگاه تجمیعی کنار هم قرار دهد؛ یعنی به جای اینکه نداشتن پشت‌بام مناسب، پایان مسیر باشد، یک زمین مشترک به نقطه شروع مشارکت تبدیل شد.

ظرفیت نیروگاه به یک مگاوات رسید

با اجرای مرحله دوم، ۵۰۰ کیلووات دیگر به ظرفیت نیروگاه اضافه شد و ظرفیت نهایی به یک مگاوات رسید؛ ظرفیتی که حاصل مشارکت ۲۰۰ خانوار در یک طرح مشترک خورشیدی است.

بر اساس اظهارات مجریان طرح، خانواده‌های مشارکت‌کننده از روند اجرای طرح رضایت دارند و هر بار که موضوع تولید و مشارکت آنان در نیروگاه مطرح می‌شود، یاد سردار شهید سلیمانی نیز برای آنان زنده می‌شود.

برای این خانواده‌ها، ماجرا تنها به چند پنل خورشیدی و یک نیروگاه یک‌مگاواتی محدود نمی‌شود؛ پشت این طرح، پیگیری خانواده‌هایی قرار دارد که می‌خواستند از یک ظرفیت طبیعی و در دسترس، یعنی آفتاب کویر، برای ایجاد یک مسیر درآمدی استفاده کنند.

آران و بیدگل؛ کویر در خدمت تولید

آران و بیدگل در شمالی‌ترین نقطه استان اصفهان قرار دارد و با تقدیم ۸۷۰ شهید، یکی از شهرستان‌های شناخته‌شده در حوزه ایثار و شهادت است.

در ۱۹ مهر ۱۴۰۳، سردار شهید غلامرضا سلیمانی به این شهرستان سفر کرد؛ سفری که بنا بر روایت مجریان این طرح، بخشی از پیگیری‌های مربوط به توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار نیز در جریان آن دنبال شد.

اکنون ثمره یکی از همان پیگیری‌ها، در دل کویر بیدگل در قالب یک نیروگاه خورشیدی یک‌مگاواتی قابل مشاهده است؛ نیروگاهی که ۲۰۰ خانوار در آن مشارکت دارند و تلاش شده است تولید انرژی با توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها گره بخورد.

خورشیدی که ماندگار شد

کویر بیدگل، جایی است که آفتاب در آن بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم است؛ اما این بار همین آفتاب به یک ظرفیت اقتصادی تبدیل شده است.

فاز نخست با ظرفیت ۵۰۰ کیلووات آغاز شد، فاز دوم نیز ۵۰۰ کیلووات دیگر به آن افزود و امروز مجموع ظرفیت نیروگاه به یک مگاوات رسیده است؛ ظرفیتی که ۲۰۰ خانواده در آن سهم دارند.

این نیروگاه شاید در ظاهر مجموعه‌ای از پنل‌های خورشیدی در دل کویر باشد، اما برای خانواده‌های مشارکت‌کننده، معنای دیگری دارد؛ فرصتی که از یک درخواست آغاز شد، با پیگیری و حمایت ساختاری ادامه پیدا کرد و امروز بخشی از مسیر تولید و درآمدزایی آنان را شکل داده است؛ و این همان جایی است که نام سردار شهید غلامرضا سلیمانی برای مردم بیدگل با یک پروژه عینی گره می‌خورد؛ خورشیدی که در کویر طلوع کرد و قرار است روشنایی آن، سهمی در اقتصاد ۲۰۰ خانواده داشته باشد.

تمامی این روایت‌ها در قالب یک فیلم مستند به کارگردانی حمیدرضا بنایی به تصویر کشیده می‌شود؛ روایتی تصویری از طرح‌هایی که با پیگیری و نگاه جهادی سردار شهید غلامرضا سلیمانی شکل گرفته و امروز آثار آن در زندگی مردم و مناطق کم‌برخوردار دیده می‌شود.

منبع: فارس