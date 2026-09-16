سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون، از آغاز برداشت گردو از سطح ۶۵۳ هکتار باغ‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوذر دست‌آموز، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون گفت: سطح باغ‌های شهرستان در ارتفاعات کوه‌های منگشت حدود ۸۱۵ هکتار است که از این میزان، سطح باغ گردو در منطقه امام‌زاده عبدالله حدود ۷۲۰ هکتار را شامل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت باروری این باغ‌ها اظهار کرد: از ۷۲۰ هکتار باغ گردوی شهرستان، ۶۵۳ هکتار بارور هستند و سالانه حدود ۲ هزار تن گردو از این باغ‌ها برداشت می‌شود.

‌سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون با تأکید بر کیفیت محصول تصریح کرد: گردوی تولیدی این منطقه از لحاظ عناصر مفید ودرصد بالای روغن از کیفیت بالایی برخوردار است و هر ساله روانه بازار مصرف می‌شود.

‌ دست آموز خاطرنشان کرد: شغل و درآمد اکثر مردم این منطقه، کشاورزی و دامداری است و توسعه باغ‌های گردو نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی، اشتغال باغداران و رونق اقتصادی شهرستان دارد.

 

برچسب ها: برداشت گردو ، گردو ، جهاد کشاورزی
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