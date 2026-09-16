باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جعفرزاده سرپرست مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی کشور، در سومین گردهمایی روسا و معاونان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری های کشور که در ارومیه در حال برگزاری است؛ با اشاره به پیچیدگی‌های بافت‌های جمعیتی اظهار داشت: شهرهای ما متشکل از اقوام، مذاهب، گروه‌های سنی و طبقات اجتماعی مختلفی هستند که همگی در پهنه‌ای مشترک زیست انسانی دارند؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای این جامعه متنوع و چندبعدی نیازمند تلفیقی از دانش تخصصی، مهارت‌های نوین و تجارب زیسته بالاست.

وی با تاکید بر جایگاه استراتژیک نهادهای تابعه مدیریت شهری افزود: سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری‌ها امروز یکی از مقتدرترین ساختارهای فرهنگی کشور به شمار می‌روند؛ چرا که از منابع مالی و نیروی انسانی حرفه‌ای و متخصص برخوردار بوده و دارای قدرت تصمیم‌گیری و اجرای مستقیم در گستره زیست‌بوم شهری هستند.

لزوم گذر از بروکراسی پیچیده به سوی برنامه‌ریزی عملیاتی منسجم

سرپرست مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی با اشاره به چالش‌های اداری در حوزه فرهنگ تصریح کرد: در ساختار اجرایی کشور گاه با بروکراسی‌های پیچیده و فرآیندهای طولانی برای اخذ مجوزهای یک رویداد فرهنگی مواجه می‌شویم؛ از این رو برای دستیابی به نقطه مطلوب نیازمند یک نقشه راه شفاف، برنامه‌ای عملیاتی و منسجم و هدف‌گذاری متعالی هستیم تا سرعت و اثرگذاری تصمیمات افزایش یابد.

وی در ادامه با تبیین نقش شوراهای اسلامی و مدیریت شهری خاطرنشان شد: شوراها و نهادهای شهری صرفاً ارائه‌دهنده خدمات عمرانی و خدماتی محض نیستند، بلکه مراکزی چندبعدی و اثرگذار در ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی و احیای سنت‌های بومی به شمار می‌آیند.

برگزاری جشنواره ملی شهید باکری در اسفندماه

جعفرزاده با اشاره به رویدادهای پیش‌رو یادآور شد: جشنواره فاخر "شهید باکری" که مزین به نام و یاد این شهردار اسوه و شهید والامقام است، اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و بستری شایسته برای بازتاب دستاوردهای مدیریت شهری و پاسداشت فرهنگ ایثار و خدمتگزاری است.

وی در پایان مهم‌ترین دستاورد و خروجی نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی این حوزه را ایجاد شبکه ارتباطی و همکاری یکپارچه میان نهادهای شهری دانست و بر هم‌افزایی همه‌جانبه ظرفیت‌ها تاکید کرد.