باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علی مدنیزاده وزیر اقتصاد گفت: ویژه تشکر و قدردانی دارم از همه عزیزانی که در تحقق این موضوع نقش داشتند؛ در سازمان بورس، همکاران و عزیزان خودم در مجموعه بانک مرکزی و همچنین نهادهای مالی و بانکهایی که در این زمینه پا پیش گذاشتند تا این اتفاق رقم بخورد.
او افزود: حقیقتاً عرض میکنم که خود بنده بسیار نسبت به این روز هیجان دارم و این اتفاق را یک اتفاق بسیار میمون و مبارک برای کشور میبینم و امیدوارم خیرات و برکات بالایی برای کشور داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شاید برای شما جالب باشد که چرا نسبت به این موضوع چنین حس مثبتی دارم. فکر میکنم توضیحاتی خدمت شما عزیزان داده شده است، اما لازم است کمی بیشتر درباره آن توضیح بدهم.
مدنیزاده اظهار کرد: از ابتدا، در برنامههای اقتصادی متنوعی که برای بهبود شرایط کشور داشتیم، موضوع رشد سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفت. در طی بیش از یک دهه، رشد سرمایهگذاری در کشور بهشدت افت کرده و پایین آمده بود، رشد سرمایه متوقف شده و به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.
او تصریح کرد: آسیبشناسی جدی در این زمینه صورت گرفته بود. بخشی از این مسائل طبیعتاً به موضوعاتی خارج از حوزه اقتصاد و به مسائل مربوط به تحریم و همچنین مباحث حوزه عرصه سیاست و سیاست بینالملل برمیگشت، اما بخشی از مسائل نیز واقعاً به ساختارهای داخلی اقتصاد ما مربوط میشد.
وزیر اقتصاد گفت: این مسائل هم از جنس سیاستهای اقتصاد کلان کشور و هم از جنس ابزارها، مایکرو استراکچرها و نهادهای حقوقی و ساختاری بود که ما در کشور به آنها نیاز داریم تا بتوانیم نرخ رشد سرمایهگذاری را افزایش دهیم.
مدنیزاده افزود: آسیبشناسی این موضوع در سال گذشته انجام شده بود و چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آن محورها همین «طرح رویش» بود که آقای دکتر صیدی فکر میکنم توضیحات آن را ارائه کردند.
او ادامه داد: یکی از جنبههای طرح رویش، همین تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و انواع متفاوت آن بود. اینکه چرا این موضوع مهم است و چرا در دستور کار ما قرار گرفت، شاید جا داشته باشد که در این جلسه برای شما عزیزان این موضوع را بیشتر باز کنم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: طبیعتاً یک کشور تولید ناخالص داخلی دارد که بخشی از آن مصرف میشود و مصرف داخلی بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد. بخشی نیز پسانداز میشود و همه پساندازهایی که انجام میشود، در نهایت باید به سرمایهگذاری منجر شود.
مدنیزاده گفت: نکته ویژهای که در مورد اقتصاد ما طی چند سال به صورت مستمر و ساختاری اتفاق افتاده بود، این است که نرخ پسانداز ما بسیار بالا بود؛ حتی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما رشد اقتصادی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی داشتیم، اما نرخ رشد سرمایهگذاری خالص ما منفی بود.
او افزود: با لحاظ استهلاک، نرخ رشد سرمایهگذاری خالص کشور حتی بعضاً نزدیک به صفر یا منفی شده بود. معنای این موضوع آن است که بخش خوبی از پسانداز کشور صرف سرمایهگذاری نمیشود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بیش از ۲۰ درصد، حداقل از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد اتفاق میافتد، از چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری خارج میشود.
مدنیزاده ادامه داد: طبیعتاً همانطور که عرض کردم، بخشی از این موضوع در داخل نظام انگیزشی اقتصاد کلان کشور قرار دارد که به مسائل مختلفی از جمله تحریم و قواعد داخلی مربوط میشود و لازم بود اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.
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