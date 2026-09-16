خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نشست خبری آموزش و ساماندهی ۱۰۰ گردان جان فدا

نشست خبری آموزش و ساماندهی ۱۰۰ گردان جان فدا
عکاس امیرحسین شاهقلی
تاریخ انتشار ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ ۱۳:۰۰
کد خبر
۹۱۲۹۷۹۶
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نشست خبری آموزش و ساماندهی گردان‌های جان فدا امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری آموزش و ساماندهی ۱۰۰ گردان جان فدا

نشست خبری آموزش و ساماندهی گردان‌های جان فدا امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
۲۵ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰
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برچسب ها: جان فدا ، تهران ، نشست خبری ، اصحاب رسانه
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