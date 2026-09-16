باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله لطف اله دژکام در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس که همزمان با ایام بازگشایی مدارس درمحل اداره کل آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که وارد مسجد شد در جمع کسانی قرار گرفت که مشغول آموزش علم بودند بنابراین اهمیت علم از این رفتار پیامبر (ص) برای ما مشخص می‌شود.

نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز افزود: حدود یک میلیون دانش آموز و حدود ۷۰ هزار معلم دراستان فارس با حضور در مدارس فرایند تعلیم و تربیت را در سال جدید تحصیلی آغاز می‌کنند.

آیت الله دژکام، تصریح کرد: همه ما باید در بازگشایی مدارس به آموزش و پرورش کمک کنیم چرا که شرح وظایف آموزش و پرورش سنگین است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز ادامه داد: اگر دانش آموزی از تحصیل باز می‌ماند ممکن از کم توجهی خانواده وی باشد بنابراین این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

او گفت: یکی از اهداف ما در نظام تعلیم و تربیت این است که دانش آموزان به گونه‌ای پرورش یابند که از دین و میهن خود دفاع کنند چنانکه نسل‌های قبل چنین بودند.

آیت الله دژکام ادامه داد: باید بتوانیم هویت ملی و هویت اسلامی و دفاع از وطن را به عنوان یک امر مقدس در دانش آموزان نهادینه کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز بااشاره به اینکه تجمعات خیابانی یکی از ابزار‌های مهم نشان ازافزایش علاقه دینی و ملی در جامعه است. خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند تجمعات خیابانی باید استمرار داشته باشند بنابراین باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که از این ظرفیت تربیتی در شش ماهه دوم سال به خوبی استفاده کنیم.

آیت الله دژکام اذعان کرد: اصرار خانواده‌ها به ثبت نام فرزندان خود در مدارس شاهد و سایر مدارس مذهبی نشان از وجود اعتقادات درونی آنها و پایبندی آنها به اصول و ارزش‌های اسلامی است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز اضافه کرد: از ابتدای مهرماه باید همه اقشار به کمک آموزش و پرورش بیایند.

منبع: آموزش و پرورش فارس