باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۵ نفر مصدوم شدند.

حادثه رانندگی در محور سپیدان با ۱۳ مصدوم

برخورد ۴ خودرو در محور سپیدان ۱۳ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۴ خودرو (۲ خودرو پژو پارس، سمند و وانت) در تنگ تیزآب سپیدان - یک کیلومتر بعد از ریگون به سمت یاسوج، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۱۳ مصدوم داشت، ادامه داد: مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.

برخورد ۲ موتورسیکلت در زرین دشت با ۳ مصدوم

برخورد ۲ موتورسیکلت در زرین دشت ۳ نفر را راهی بیمارستان کرد.

عمار خادمی مسئول اورژانس زرین دشت نیز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در شهرستان زرین‌دشت نزدیکی زیرآب به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژآنس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۳ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: همه مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت منتقل شدند.

خادمی اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.