۲ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۵ مصدوم به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۵ نفر مصدوم شدند.

حادثه رانندگی در محور سپیدان با ۱۳ مصدوم

برخورد ۴ خودرو در محور سپیدان ۱۳ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۴ خودرو (۲ خودرو پژو پارس، سمند و وانت) در تنگ تیزآب سپیدان - یک کیلومتر بعد از ریگون به سمت یاسوج، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۱۳ مصدوم داشت، ادامه داد: مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.

برخورد ۲ موتورسیکلت در زرین دشت با ۳ مصدوم

برخورد ۲ موتورسیکلت در زرین دشت ۳ نفر را راهی بیمارستان کرد.

عمار خادمی مسئول اورژانس زرین دشت نیز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در شهرستان زرین‌دشت نزدیکی زیرآب به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژآنس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۳ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: همه مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت منتقل شدند.

خادمی اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، سانحه رانندگی ، تصادف
خبرهای مرتبط
حادثه رانندگی در محور شهرآشوب ـ الهه آباد با ۳ فوتی و ۲ مصدوم
یک کشته و ۵ مصدوم در تصادف محور نی ریز
تصادف در جاده سیاخ دارنگون با یک فوتی و ۲ مصدوم
برخورد اتوبوس و کامیون در محور صفاشهر ـ آباده با ۱۸ مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
باغ دلگشا در شیراز؛ تلفیق طبیعت، تاریخ و معماری + فیلم و تصاویر
جهش آبرسانی روستایی در چارچوب برنامه هفتم/ ۱۰ هزار روستا تا پایان برنامه سیراب می‌شوند
استارت پروژه کلان برق‌رسانی در خفر با سرمایه‌گذاری ۱۵۷۵ میلیارد تومانی
عزم جدی مدیریت ارشد فارس برای طرد اتباع غیرمجاز/ شناسایی و برخورد در اولویت است
ثبت‌نام ۱۱۵ مددجو در دوره‌های سوادآموزی ندامتگاه‌های فارس
مانور نظارت بر بازار در فارس کلید خورد/هوشیاری امنیتی در بازرسی‌ها الزامی است
عشایر «تولیدکنندگان مولد» هستند نه مددجو/ تلاش برای تثبیت حقوق بهره‌برداری عشایر با سند ۳۰ ساله مرتعداری
ایستگاه برق و خط جهرم ۴ با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید
عملیات اجرایی شبکه فاضلاب جهرم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی کلید خورد
آغاز سال تحصیلی با حضور یک میلیون دانش‌آموز در فارس/ لزوم مقابله با بازماندگی از تحصیل
آخرین اخبار
بازار فارس رها نیست/ پلمب ۶۰۰ واحد متخلف در نیمه نخست سال و تشدید بازرسی‌ها برای فصل مدارس
حوادث رانندگی در محور‌های فارس با ۱۵ مصدوم
آغاز سال تحصیلی با حضور یک میلیون دانش‌آموز در فارس/ لزوم مقابله با بازماندگی از تحصیل
ایستگاه برق و خط جهرم ۴ با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید
عملیات اجرایی شبکه فاضلاب جهرم با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی کلید خورد
مانور نظارت بر بازار در فارس کلید خورد/هوشیاری امنیتی در بازرسی‌ها الزامی است
عشایر «تولیدکنندگان مولد» هستند نه مددجو/ تلاش برای تثبیت حقوق بهره‌برداری عشایر با سند ۳۰ ساله مرتعداری
عزم جدی مدیریت ارشد فارس برای طرد اتباع غیرمجاز/ شناسایی و برخورد در اولویت است
ثبت‌نام ۱۱۵ مددجو در دوره‌های سوادآموزی ندامتگاه‌های فارس
استارت پروژه کلان برق‌رسانی در خفر با سرمایه‌گذاری ۱۵۷۵ میلیارد تومانی
باغ دلگشا در شیراز؛ تلفیق طبیعت، تاریخ و معماری + فیلم و تصاویر
جهش آبرسانی روستایی در چارچوب برنامه هفتم/ ۱۰ هزار روستا تا پایان برنامه سیراب می‌شوند
عبور از خام‌فروشی در قطب کشاورزی فارس/ نقشه راه مرودشت برای تکمیل زنجیره ارزش
عملیات ضربتی پلیس در ۵ شهرستان فارس/ از انهدام باند سرقت تا توقیف موتورسیکلت‌های میلیاردی
شیراز، پایگاه جهانیِ ترویج معارف اهل‌بیت (ع)/ طلاب بین‌المللی، پیام‌آوران سومین حرم
حادثه رانندگی در بخش فسارود داراب با یک فوتی و ۲ مصدوم
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
۱۴ طرح بزرگ زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر در داراب و زرین‌دشت افتتاح شد
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
تغییر رویکرد پلیس راهور فارس از «جریمه» به «تشویق» برای ارتقای ایمنی تردد