باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قاسم جانعلیپور، جانشین انتظامی گیلان گفت: در پی ارجاع پرونده سرقت یک دستگاه خودروی لکسوس و کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی از یک مغازه شیرآلات در رشت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
او با اشاره به هویت غیربومی متهم ۳۸ ساله افزود: بررسیها نشان داد متهم با سوژهیابی در سایت دیوار، سوءاستفاده از تلفن رانندگان اینترنتی و اغفال مالکان به بهانه خرید، ابتدا یک خودروی اپتیما را در قزوین و سپس یک دستگاه لکسوس را در گیلان به سرقت برده و با استفاده از همان خودروها، دست به سرقتهای متقلبانه از اصناف زده است.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از اقدامات فنی و پایش دوربینها، رد متهم را در چند استان رصد و سرانجام این فرد را با اخذ نیابت قضایی در عملیاتی غافلگیرانه به همراه خودروی لکسوس و چندین پلاک جعلی دستگیر کردند.
سرهنگ جانعلیپور با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، بر ضرورت تجهیز خودروها به ابزارهای بازدارنده و هوشیاری شهروندان در معاملات بستر فضای مجازی تأکید کرد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان