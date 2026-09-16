تیم پومسه زنان ایران با کسب نایب‌قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان در کره جنوبی، عملکردی خیره‌کننده به ثبت رساند و مدال نقره را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی پومسه ایران در نخستین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان در چونچئون کره‌جنوبی، با ثبت یک عملکرد درخشان توسط دختران ایرانی به کار خود پایان داد. درخشان‌ترین اتفاق امروز، عملکرد خیره‌کننده تیم زنان (رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال) بود. راضیه آقایی، مهسا برزگری و دینا یعقوبی که با آمادگی کامل پا به این آوردگاه جهانی گذاشته بودند، از همان گام نخست نتایج موفقی مقابل حریفان گرفتند.

تیم ایران پس از عبور مقتدرانه از سد فنلاند و بریتانیا، در مرحله یک‌چهارم نهایی موفق شد با امتیاز ۹.۰۱۰ از سد مالزی عبور کرده و ضمن قطعی کردن مدال برنز خود، به نیمه‌نهایی صعود کند. دختران ملی پوش پوسمه در نیمه نهایی نیز با امتیازی درخشان (۹.۱۷۰) فیلیپین را کنار زدند تا به فینال برسند.

در فینال سخت و نفس‌گیر، اما ترازوی رقابت به نفع میزبان سنگینی کرد. تیم ایران با امتیاز ۹.۱۶۰ و اختلافی بسیار ناچیز، نتیجه را به کره جنوبی که ۹.۳ امتیاز گرفت واگذار کرد تا روی سکوی دوم جهان بایستد و مدال نقره ارزشمند را به گردن بیاویزد.

همچنین در بخش انفرادی نوجوانان (۱۵ تا ۱۷ سال)، زینب شهریاری دیگر نماینده کشورمان بود. او در دور نخست به دلیل عدم حضور نماینده الجزایر، بدون مبارزه راهی دور بعد شد و برابر حریف مکزیکی قرار گرفت. شهریاری در این مسابقه نتوانست به برتری برسد و با شکست مقابل حریف قدرتمند خود، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان طی روز‌های ۲۵ تا ۲۹ شهریور در چونچئون کره جنوبی برگزار می‌شود و کاروان ورزشی ایران با ۱۷ ورزشکار در این مسابقات حضور دارد.

برچسب ها: تکواندو ، پومسه
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