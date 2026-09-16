مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ترافیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست خبری تشریح تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد و مسئولان شهرداری جزئیات برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان و مدارس پایتخت را تشریح کردند.

حمایت ۷۲۲ مسجد از بیش از ۸۰۰ مدرسه

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شیرنژاد، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، از شکل‌گیری «ستاد شهید آرمان» با هدف ساماندهی ظرفیت‌های مردمی برای حمایت از مدارس خبر داد.

او گفت: ۷۲۲ مسجد در ۳۵۲ محله تهران برای پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ مدرسه در حوزه‌های فرهنگی، پرورشی و اجتماعی مشارکت خواهند کرد.

به گفته شیرنژاد، حدود ۸ هزار کنشگر مسجدی نیز در حوزه‌هایی همچون فعالیت‌های ورزشی، هنری و گروهی در کنار کادر مدارس فعالیت خواهند داشت.

وی همچنین از پیش‌بینی بیش از ۸۶ ریزبرنامه هویتی و اجتماعی برای دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی خبر داد و گفت ظرفیت مساجد برای اجرای اردوها، برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های تربیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران همچنین اعلام کرد ظرفیت اعتکاف دانش‌آموزی امسال افزایش خواهد یافت و هدف‌گذاری برای حضور ۸۰ هزار دانش‌آموز در این برنامه انجام شده است.

تحصیل یک میلیون و ۱۱۰ هزار دانش‌آموز در تهران

مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران نیز با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از مهر گفت: حدود ۴۸۰۰ مدرسه در تهران در سال تحصیلی جدید پذیرای یک میلیون و ۱۱۰ هزار دانش‌آموز خواهند بود که حدود ۸۷ هزار نفر از آنها کلاس اولی هستند.

وی افزود: برنامه‌های استقبال از مهر در سه حوزه فرهنگی و اجتماعی، عمرانی و خدمات شهری و حمل‌ونقل و ترافیک دنبال می‌شود.

امیری از هدف‌گذاری برای برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی در ۳۰۰ مدرسه خبر داد و گفت مدیران شهری و اعضای شورای شهر در مراسم آغاز سال تحصیلی برخی مدارس حضور خواهند داشت.

کارناوال‌های «شوق مهر» در بیش از ۸۰ نقطه تهران

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران همچنین از اجرای کارناوال‌های «شوق مهر» در بیش از ۸۰ تقاطع و میدان پایتخت خبر داد.

به گفته امیری، عروسک‌های تن‌پوش، همکاران شهرداری و شهرداران مدارس در این نقاط حضور خواهند داشت و در برخی نقاط نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای استقبال از دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌هایی با عنوان «بعثت دانش‌آموزی»، «نشان جاودان» برای گرامیداشت شهدای دانش‌آموز، نصب ابرپرچم در حدود ۶۰ مدرسه دارای شهید دانش‌آموز و برگزاری برنامه‌های مرتبط با سرود جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

تداوم حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار

امیری با اشاره به اجرای پویش «نسیم مهربانی» گفت: در این پویش نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار جمع‌آوری و از طریق مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران توزیع خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای نمایش فیلم‌های کودک و نوجوان، برگزاری برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت، ایمنی و مدیریت پسماند و اجرای برنامه‌های فرزندپروری برای والدین خبر داد.

آمادگی حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی اطراف مدارس

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات ترافیکی گفت: استفاده رایگان از حمل‌ونقل عمومی در روز‌های ابتدایی مهرماه تمدید شده و ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی برای آغاز سال تحصیلی آماده است.

وی افزود: در اطراف مدارس اقداماتی مانند خط‌کشی معابر، اصلاح فازبندی چراغ‌های راهنمایی، نصب و آشکارسازی علائم، احداث سرعت‌گیر و نظارت دوربینی در محدوده‌های پرخطر انجام خواهد شد.

امیری همچنین از پاکسازی محیط اطراف مدارس، ساماندهی فضای پیرامونی و توقف عملیات عمرانی در مجاورت مدارس در روز‌های ابتدایی سال تحصیلی خبر داد.

برچسب ها: شهروندی ، شهرداری
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