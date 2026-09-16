باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده مجلس در در ارتباط با صندوق سرمایه گذاری ارزی بورسی موسوم به طرح «رویش» و آیا این طرح میتواند در شرایط فعلی به جذب منابع ارزی موجود در دست مردم کمک کند؟ اظهار کرد: به نظرم این طرح میتواند طرح مفیدی باشد. البته ایده مشابه آن در دولتهای قبل نیز مطرح شده بود و حتی درباره طلا پیشنهادهایی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: در شرایط فعلی، بخشی از مردم برای اینکه ارزش پولشان کاهش پیدا نکند، به خرید ارز روی میآورند. بهویژه زمانی که نرخ ارز روندی عمدتاً صعودی داشته و تثبیت مشخصی در بازار وجود ندارد، طبیعی است که فرد ترجیح دهد بخشی از دارایی خود را به ارز تبدیل کند و آن را نگه دارد.
نماینده مجلس تصریح کرد: عرضه نخستین صندوق ارزی ذیل طرح رویش میتواند ارزهای در دست مردم و همچنین طلا و سکههای موجود در جامعه را به سمت صندوقهای مشخص هدایت کند و این موضوع میتواند اتفاق مثبتی باشد. دولت نیز از این طریق میتواند از این منابع برای واردات، فعالیتهای تجاری و تأمین نیازهای اقتصادی کشور استفاده کند.
حجت الاسلام روانبخش با تاکید بر اینکه باید قراردادی با مردم منعقد شود که بر اساس آن، دولت یا صندوق با این منابع فعالیت اقتصادی و تجاری انجام دهد و صاحب سرمایه نیز در سود حاصل از این فعالیت شریک باشد، گفت: اگر این کار بهدرستی طراحی شود و مردم احساس کنند هر زمان که بخواهند، اصل ارز آنها بهصورت ارزی قابل بازگشت است، اعتماد بیشتری شکل میگیرد. یعنی فرد بتواند هر زمان که اراده کرد، ارز خود را از صندوق یا بانک دریافت کند.
وی گفت: در این صورت، اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند یا ثابت بماند، اصل ارز فرد همچنان به همان شکل در اختیار اوست و علاوه بر آن، سود حاصل از فعالیت اقتصادی نیز به او تعلق میگیرد. اگر این قراردادها و سازوکارها به شکل صحیح و حلال طراحی شوند، میتواند انگیزه خوبی برای مشارکت مردم ایجاد کند.
ارزهای خانگی با صندوق ارزی به تجارت خارجی و تولید کمک میکنند
این نماینده مجلس ادامه داد: این منابع میتواند به راه افتادن چرخ اقتصاد کشور کمک کند. بهخصوص در حوزه تجارت خارجی که دولت در حال حاضر برای واردات به ارز نیاز دارد. بخشی از ارز در خانهها باقی مانده و عملاً وارد چرخه اقتصادی نمیشود.
وی افزود: اگر بتوان این منابع را به شکل مطمئن و مورد اعتماد مردم وارد چرخه اقتصاد کرد، میتواند در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای تولیدکنندگان نقش مؤثری داشته باشد. از سوی دیگر، باید این امکان فراهم شود که شرکتها و بخش خصوصی که نیاز واقعی به ارز دارند نیز بتوانند از منابع این صندوق استفاده کنند.
وی گفت: برای مثال، ارزهایی که در صندوق جمع شده میتواند در اختیار کارخانهها یا شرکتهای خصوصی معتبر که نیاز ارزی دارند قرار گیرد؛ به این معنا که صندوق به آنها وام ارزی ارائه دهد. این موضوع همچنین می تواند شامل دریافت سکه و طلاهایی که در خانه ها نزد مردم نگهداری می شود هم بشود که هم تضمینی برای سرمایه گذاری آنهاست و هم کمک به صنعت و تولید کشور.