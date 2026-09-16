سخنگوی شهرداری تهران از افزایش ۲۰ درصدی استفاده از مترو در دوره اجرای طرح حمل‌ونقل عمومی رایگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سگوی شهرداری تهران، در نشست خبری با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری برای آغاز سال تحصیلی، درباره آخرین وضعیت طرح حمل‌ونقل عمومی رایگان توضیحاتی ارائه کرد.

محمدخانی گفت: حمل‌ونقل عمومی رایگان با نظر اکثریت اعضای شورای شهر برای دو ماه آینده تمدید شده است. شهرداری در کنار این طرح، پیشنهاد ارائه خدمات هوشمند در قالب «باشگاه شهروندی» و اختصاص سبدی از تخفیف‌ها برای اقشار مختلف را نیز مطرح کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش معاونت حمل‌ونقل و شرکت بهره‌برداری مترو، میزان استفاده از مترو در ایام اجرای طرح حمل‌ونقل عمومی رایگان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به سهم حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های شخصی در جابه‌جایی‌های پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر نسبت استفاده از حمل‌ونقل عمومی به خودرو‌های شخصی ۳۵ به ۶۵ درصد است و شهرداری به دنبال افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی است.

محمدخانی ادامه داد: با توجه به موضوع مصرف سوخت، افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت در تهران کمک کند.

وی همچنین درباره ایده استفاده از اتوبوس‌های خاص به عنوان سرویس مدارس گفت: شهرداری با ایده شهردار تهران مدتی است این موضوع را پیگیری می‌کند، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

ورود ۳۱ اتوبوس دوکابین به کشور

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین به کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۱ دستگاه از این اتوبوس‌ها در تهران فعال هستند و امیدواریم با همکاری گمرک، اتوبوس‌های جدید در هفته نخست مهرماه ترخیص و وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.

محمدخانی با اشاره به قرارداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس با طرف چینی افزود: بخش قابل توجهی از اتوبوس‌های سه‌کابین ۲۶ متری و تعدادی از اتوبوس‌های دوکابین تحویل شده و بارگیری سایر اتوبوس‌ها نیز در بنادر چین آغاز شده است.

وی درباره گزارش‌هایی مبنی بر آسیب‌دیدگی اتوبوس‌های وارداتی در مسیر انتقال به کشور نیز گفت: اتوبوس‌هایی که وارد گمرک بندرعباس شده‌اند، سالم هستند و هیچ‌کدام آسیب ندیده‌اند.

ایمن‌سازی اطراف مدارس

محمدخانی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: شهرداری تهران علاوه بر اقدامات آموزشی، برنامه‌هایی برای ایمن‌سازی محدوده مدارس دنبال می‌کند و تشویق دانش‌آموزان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیز می‌تواند در کاهش حوادث رانندگی مؤثر باشد.

وی همچنین درباره موضوع جابه‌جایی بازار تهران به خارج از شهر اظهار کرد: بازار تهران بخشی از هویت تاریخی و جغرافیایی پایتخت است و طرح جامع شهر نیز بر اهمیت آن تأکید دارد.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: توسعه بازار در دوره ششم مدیریت شهری با رویکرد کارشناسی، استفاده از ظرفیت مولدسازی و فضا‌های زیرسطحی دنبال شده و همزمان موضوع ایمنی و بافت فرسوده بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

برچسب ها: شهرداری ، مترو
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