سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از رشد ۱۲۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در پنج ماهه امسال حدود ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده است.

وی افزود: این رقم نشان‌دهنده رشد حدود ۱۲۰ درصدی استرداد مالیاتی نسبت به دوره پنج‌ماهه سال گذشته است؛ به این معنا که میزان استرداد مالیات تقریباً دو برابر شده است.

موحدی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این استردادها به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی مؤدیانی اختصاص دارد که مطابق قانون مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: رشد استرداد مالیات در شرایطی رقم خورده که همزمان افزایش وصول مالیات نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده توجه به بازگشت منابع مالیاتی به فعالان اقتصادی مشمول استرداد است.