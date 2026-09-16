باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص روابط ایران و روسیه و موضع روسیه در قبال جنگ آمریکا علیه ایران گفت: روابط ایران و روسیه بر اساس توافقات و ترتیبات مربوطه شکل گرفته‌اند؛ توافقاتی که چارچوب روابط ما را مشخص کرده‌اند. تدوین این توافقات مدت نسبتاً طولانی به طول انجامید و روند تطبیق و اجرایی‌کردن آنها در داخل ایران نیز، متأسفانه، بیش از حد طولانی شد. اما سرانجام تمامی مراحل تکمیل و این توافقات اجرایی شدند. بنابراین، طبیعتاً روابط ما بر اساس همین توافقات موجود تنظیم و پیش برده می‌شود.

«ماریا زاخاروا» در ادامه با بیان اینکه «ما سابقه‌ای طولانی در روابط با ایران داریم؛ سابقه‌ای بسیار غنی‌تر و گسترده‌تر که به‌مراتب فراتر از توافقات موجود است»، گفت: طبیعتاً ما بر اساس تاریخ روابطمان حرکت می‌کنیم؛ روابطی که در طول رویداد‌ها و چالش‌های مختلف، آزموده شده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضع مسکو در قبال تنگه هرمز و جنگ آمریکا علیه ایران تصریح کرد: در مورد موضع ما نسبت به وضعیت تنگه هرمز، به نظرم موضع روسیه به‌روشنی بیان شده است. ما به‌صراحت اعلام کرده‌ایم - و این موضوع نه فقط یک بار و نه صرفاً در یک سطح مطرح شده است - که با یک تجاوز مستقیم و بدون هیچ‌گونه تحریک قبلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مردم ایران مواجه هستیم. این موضعی مقطعی و وابسته به شرایط روز نیست. همچنین موضعی احساسی، مبتنی بر نظر شخصی فردی خاص یا صرفاً دیدگاهی شکل‌گرفته در برخی محافل نیست؛ بلکه مجموعه کامل واقعیت‌ها و عوامل موجود را دربر می‌گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه نیز درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. اگر بخواهیم در سطحی کلی صحبت کنیم، این موضع هیچ تغییری نکرده است. در مجموع، می‌خواهم بگویم که از نظر من، این مسئله بسیار گسترده‌تر از این است. این همان موضوعی است که امروز درباره آن صحبت کردیم: اینکه اقیانوس جهانی، به‌جای آنکه بر اساس چارچوب‌های حقوقی و مقررات بین‌المللی اداره شود، به عرصه‌ای از فاجعه، دزدی دریایی و بی‌قانونی مطلق تبدیل می‌شود؛ یعنی عرصه‌ای که در آن تمامی قوانین ممکن، سنت‌ها و موازین اخلاقی نقض می‌شوند. تقریباً همه‌چیز نقض شده است و این مسئله فقط به تنگه هرمز محدود نمی‌شود.

زاخاروا اضافه کرد: متأسفانه، این مسئله به‌طور کلی به رویکرد گروه محدودی از کشور‌ها - که ما آنها را «اقلیت جهانی» می‌نامیم - نسبت به حقوق دریایی مربوط می‌شود؛ یا در واقع، مسئله بر سر نابودی حقوق دریایی است. چرا آنها حقوق دریایی را نابود می‌کنند؟ منظورم در عمل و در زندگی روزمره است؛ چرا آنها با نقض مستقیم کنوانسیون حقوق دریاها، حقوق دریایی را زیر پا می‌گذارند؟ زیرا تصور می‌کنند زمان آن رسیده است که این حوزه از زندگی بین‌المللی را نیز دوباره تقسیم کنند. این حوزه پیش‌تر تحت مقررات مشخصی قرار داشت و بر اساس قواعدی تنظیم می‌شد. همه کشور‌ها بر اساس هنجار‌های مربوطه در حقوق بین‌الملل - یعنی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها - از حقوق و مسئولیت‌های برابر برخوردار بودند. اما اکنون آنها با این تصور که خود را استثنایی و ویژه می‌دانند، معتقدند حتی در دریاها، یعنی در اقیانوس‌های جهان، امور نباید بر اساس حقوق بین‌الملل پیش برود، بلکه باید مطابق با «نظم جهانی مبتنی بر قواعد» اداره شود. آنها معتقدند که خودشان باید این «قواعد» را وضع و دیکته کنند و اینکه چه کسی باید آنها را اجرا کند و چه کسی نباید اجرا کند نیز، صرفاً باید توسط خود آنها تعیین شود. این امر کاملاً غیرقابل قبول و بسیار خطرناک است. اکنون همه این موضوع را می‌بینند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: در مورد محاصره ایران نیز باید بگویم که این اقدام از منظر حقوقی اساساً غیرقابل قبول است. از نظر موازین و اصول بشردوستانه نیز چنین اقدامی غیرقابل قبول است. محاصره، تحریم‌های غیرقانونی و هرگونه اقدام برای جلوگیری از تجارت عادی، ارتباطات و فعالیت‌های لجستیکی یک کشور مستقل از سوی کشور مستقل دیگر یا گروهی از کشورها، غیرقابل قبول و کاملاً غیرقانونی است. تنها روش حقوقی برای محدود کردن فعالیت کشورها، اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آیا شورای امنیت آنچه را که در تنگه هرمز در حال وقوع است، تحریم یا مجاز کرده است؟ خیر. اساساً نیز نمی‌توانست چنین اقدامی را مجاز کند، زیرا این کار نقض آشکار و مطلق قانون بود.