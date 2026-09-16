استاندار قم بر برخورد با مدیران مدارسی که دریافت وجه از والدین را شرط ثبت‌نام دانش‌آموزان قرار می‌دهند تأکید کرد و مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز از عزل یکی از مدیران متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو در نشست شورای آموزش و پرورش استان قم با تأکید بر ممنوعیت دریافت اجباری وجه هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: کمک‌های مردمی به مدارس باید داوطلبانه باشد و نباید پرداخت وجه، شرط ثبت‌نام فرزندان در مدارس قرار گیرد.

استاندار قم افزود: مدیران مدارس باید ضرورت مشارکت والدین در تأمین هزینه‌های تربیتی، برگزاری اردو‌ها و تجهیز مدارس را برای خانواده‌ها تبیین کنند و این کمک‌ها نباید با اجبار همراه باشد.

وی با اشاره به پیگیری گزارش‌های تخلف در این زمینه تصریح کرد: در صورت وقوع تخلف، با مدیران خاطی برخورد خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش قم نیز در این نشست از برخورد با مدیران متخلف در دریافت وجه هنگام ثبت‌نام خبر داد.

محمدجواد محمدی‌سعید گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، دریافت وجه از اولیا در فصل ثبت‌نام ممنوع است و مدیران مدارس اجازه ندارند ثبت‌نام دانش‌آموزان را به پرداخت وجه مشروط کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به عزل یکی از مدیران متخلف در ناحیه چهار گفت: برخی مدیران نیز برای ارائه توضیحات به هیئت بدوی معرفی شده‌اند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود.

محمدی‌سعید تأکید کرد: پس از آغاز سال تحصیلی، مشارکت مالی والدین تنها با رضایت و به صورت داوطلبانه امکان‌پذیر است.

استاندار قم همچنین از افزایش منابع اعتباری توسعه مدارس استان خبر داد.

بهنام‌جو گفت: منابع اختصاص‌یافته به مدارس از محل مولدسازی دارایی‌ها که در ابتدای سال دو همت بود، در نشست شورای آموزش و پرورش به سه همت افزایش یافت.

وی افزود: آموزش و پرورش استان موظف شده است ظرف ۴۵ روز آینده، برای تامین یک همت از املاک و مدارسی که قابلیت استفاده ندارند، برای تأمین منابع ساخت مدارس در اختیار کارگروه مولدسازی قرار دهد.

استاندار قم همچنین بر همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین انشعابات آب، برق و گاز مدارس و استفاده از ظرفیت منابع نهضت ملی مسکن و مولدسازی برای توسعه فضا‌های آموزشی تأکید کرد.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: ثبت نام مدارس ، تخلف
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