باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای گسترش دیپلماسی آموزشی و تقویت همکاری‌های دوجانبه، نشست تخصصی و مذاکرات فشرده‌ای میان هیأت‌ عالی‌رتبه آموزشی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در محل وزارت آموزش ملی ترکیه، با محوریت تدوین و نهایی‌سازی پیش‌نویس تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های آموزشی و همچنین حل‌وفصل چالش‌های مربوط به پذیرش و اعتبارسنجی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی فعال در کشور ترکیه صورت گرفت.

در این نشست ۳ ساعته، هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمد سلیمی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و هیأت جمهوری ترکیه به ریاست دکتر ایریلماز، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت آموزش ملی این کشور حضور داشتند. طرفین در فضایی سازنده و تعاملی به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، آموزشی و اجرایی تعاملات دوجانبه پرداخته و راهکارهای ارتقای سطح همکاری‌های آموزشی میان دو کشور همسایه را مورد تبادل‌نظر قرار دادند.

در این گفتگوهای جامع، دو طرف در خصوص مفاد پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی و رفع موانع اداری و آموزشی پیرامون تأیید و پذیرش مدارک تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ایرانی در ترکیه به تفاهم اولیه و اشتراک‌نظر دست یافتند. این توافق گامی مؤثر در جهت تسهیل امور تحصیلی، تضمین استانداردهای آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور به‌شمار می‌رود.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، متن نهایی این تفاهم‌نامه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های تکمیلی در پایتخت‌های دو کشور، در حاشیه اجلاس وزرای آموزش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که مهر سال جاری در استانبول برگزار خواهد شد، به امضای رسمی وزرای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه خواهد رسید.

منبع: وزارت آموزش و پرورش