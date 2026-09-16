باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با بوریس کوالچوک، رئیس کل دیوان محاسبات فدراسیون روسیه، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان دو نهاد عالی محاسباتی و تبادل دانش فنی و تجربیات در حوزه حسابرسی دولتی تاکید کرد.

این دیدار در جریان سفر رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی‌رتبه محاسباتی و پارلمانی ایران به مسکو و به دعوت دیوان محاسبات فدراسیون روسیه انجام شد.

رئیس کل دیوان محاسبات ایران با تشریح برخی فرایندهای حسابرسی در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از نحوه انجام حسابرسی‌های مالی و حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور ارائه کرد و به تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه دیجیتال‌سازی فرایندهای حسابرسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی برای افزایش کارایی و ارتقای کیفیت نظارت پرداخت.

وی همچنین بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، به‌ویژه در شرایط اعمال تحریم‌ها، تأکید کرد و توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور را در حوزه‌های مختلف ضروری دانست.

رئیس کل دیوان محاسبات ایران همچنین بر تداوم و گسترش نشست‌های تخصصی میان کارشناسان دو کشور به‌منظور انتقال تجربیات و توسعه دانش تخصصی در حوزه حسابرسی دولتی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، بوریس کوالچوک، رئیس کل دیوان محاسبات فدراسیون روسیه، ضمن خیرمقدم به رئیس کل دیوان محاسبات ایران و هیئت عالی‌رتبه همراه، از حضور هیئت ایرانی در روسیه قدردانی کرد و با اشاره به قدمت و دیرینگی روابط میان ایران و روسیه، بر اهمیت روابط دوستانه و مناسبات دو کشور تأکید کرد.

کوالچوک ضمن تشکر از همکاری‌های دکتر سید احمدرضا دستغیب و دیوان محاسبات ایران در چارچوب سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی (آسوسای) و سازمان همکاری شانگهای، بر اهمیت استمرار همکاری‌های دو کشور در مجامع و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد.

سازمان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی (آسوسای) با هدف ارتقای فهم مشترک و توسعه همکاری میان اعضا از طریق تبادل دانش، اطلاعات و تجربیات حرفه‌ای در حوزه حسابرسی و نظارت مالی شکل گرفته است.

وی در ادامه، گزارشی فنی از ساختار و فرایندهای حسابرسی در دیوان محاسبات فدراسیون روسیه ارائه کرد و ضمن تشریح نحوه انجام حسابرسی‌های مالی و حسابرسی عملکرد، به اقدامات این نهاد در زمینه دیجیتال‌سازی فرایندهای کاری، هوشمندسازی نظام نظارتی و افزایش کارایی در فرایندهای حسابرسی پرداخت.

کوالچوک همچنین بر اهمیت همکاری و تبادل تجربه میان دو کشور در زمینه شناسایی تخلفات، بهینه‌سازی فرایندها، کاهش هزینه‌ها و مدیریت و کاهش ریسک‌های مالی تأکید کرد و تجربیات دیوان محاسبات روسیه در این زمینه را تشریح کرد.

وی با اشاره به شرایط تحریمی حاکم بر دو کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با آثار تحریم‌های غیرقانونی تأکید کرد و گفت تعمیق روابط و همکاری‌های دوجانبه در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این دیدار، دو طرف بر ظرفیت‌های گسترده برای توسعه همکاری‌های تخصصی میان دیوان‌های محاسبات ایران و روسیه و استمرار تعاملات کارشناسی در حوزه‌هایی همچون حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد، دیجیتال‌سازی، هوشمندسازی، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حسابرسی تاکید کردند

در این دیدار، محمدمهدی مفتح، رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران را همراهی کردند.