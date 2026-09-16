فیلم کوتاه «زیور» به کارگردانی صباح محمدی، برنده جایزه استعداد نو از جشنواره بین‌المللی فیلم žadaD شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «زیور» به نویسندگی و کارگردانی صباح محمدی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح محمدی، موفق به کسب جایزه استعداد نو از یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم žadaD در مونته‌نگرو شد. 

جشنواره فیلم žadaD رویدادی بین‌المللی است که به فیلم‌های اول اختصاص دارد. هدف اصلی این جشنواره، نزدیک‌تر کردن صنعت فیلم به بینندگان و مخاطبان دانشگاهی از طریق تولید فیلم است و در عین حال ایجاد مکانی که در آن علاقه‌مندان به فیلم، ایده‌های خلاقانه برای پروژه‌های آینده را رد و بدل کنند و برای پروژه‌های جدید الهام بگیرند.
یازدهمین دوره این جشنواره از ۳۱ اوت تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵) در مونته‌نگرو برگزار شد.

فیلم کوتاه «زیور» که در جشنواره‌های بین‌المللی با عنوان WARDEN حضور دارد، پیش‌ازاین، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل از سی و نهمین دوره جشنواره فیفاک تونس، جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل از سیزدهمین دوره جشنواره Leiria پرتقال شده و در جشنواره‌های بین‌المللی Ivy (دوره 25)، بیستمین دوره جشنواره آسیایی «شیکاگو» در آمریکا (دوره 20) و ریور ایتالیا (دوره 20) اسکندریه IASFF  (دوره 12)، نبرودی ایتالیا Nebrodi Cinema DOC (دوره 11) نیز حضور داشته است. 

در خلاصه داستان «زیور» آمده است: «زیور، مسئول خوابگاه دختران است. او شبی با دانشجویی که دیر به خوابگاه آمده، درگیر می‌شود.»
یاسمن نصیری، تارا قبادی، عاطفه آزموده، فردین قادری، الهام بنی‌هاشم، امیر بهرامی، مریم بخشی و زینب بخشی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر بر عهده ماداکتو پیکچرز است.

عوامل فیلم کوتاه «زیور» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: صباح محمدی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح محمدی، مدیر فیلم‌برداری: حامد بقائیان، تدوین: مرجان طبسی، صدابردار: سامان شهامت، مجید نجاتی، صداگذار: محمد قاسمی، طراح صحنه و لباس: لیلا طاهری، مدیر تولید: لیدا انصاری، دستیار کارگردان: عاطفه آزموده، موسیقی: سهراب کرم رودی، گریم: مهدی صیاد، عکاس: نازنین سلامیان، پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

برچسب ها: فیلم کوتاه ، جشنواره بین المللی
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