باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادههای منتشر شده توسط انجمن اتومبیل آمریکا تایید کرد که قیمت سوخت دیزل در آمریکا برای دومین روز متوالی به بالاترین حد خود رسیده است.
خبرگزاری بین المللی اسپوتنیک با بررسی دادههای منتشر شده توسط انجمن اتومبیل آمریکا، گزارش داد که میانگین قیمت سوخت دیزل به رکورد ۶.۲۷ دلار در هر گالن رسید.
رکورد قبلی که تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشت، حدود ۵.۸۲ دلار برای هر گالن بود. در ابتدای سال گذشته، میانگین قیمت هر گالن سوخت دیزل در آمریکا کمتر از ۳.۵۰ دلار بود.
سوخت دیزل گرانترین سوخت در کالیفرنیا است که به طور متوسط ۸.۲۶ دلار در هر گالن قیمت دارد و در برخی از پمپ بنزینهای این ایالت، قیمت از ۹ دلار در هر گالن فراتر میرود.
قیمت سوخت دیزل مستقیما بر هزینه کالاها تاثیر میگذارد، زیرا ماشینآلات کشاورزی و کامیونهای سنگین مورد استفاده در زنجیرههای تامین را به کار میاندازد.
منبع: اسپوتنیک