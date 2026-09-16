دکتر حمیدیه استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، جایزه سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی در حوزه سرطان را کسب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر امیرعلی حمیدیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان برنده جایزه سازمان جهانی  در منطقه مدیترانه شرقی برای کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت در این منطقه انتخاب شد. این جایزه قرار است تا یک ماه آینده در حاشیه اجلاس سازمان جهانی بهداشت در مصر اهدا شود.

بر اساس تصمیم رسمی کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در مدیترانه شرقی، دکتر امیرعلی حمیدیه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان برنده این جایزه در حوزه سرطان معرفی شده است. بر همین اساس، دریافت‌کنندگان جایزه در دو حوزه بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت نیز معرفی شده‌اند.

جایزه سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی برای کنترل سرطان (مشهور به جایزه دولت کویت) یکی از جوایز بنیادین سازمان جهانی بهداشت در این منطقه است که به افرادی اعطا می‌شود که سهم برجسته‌ای در زمینه پیشگیری، کنترل یا پژوهش در حوزه سرطان، بیماری‌های قلبی‌عروقی یا دیابت داشته باشند. این جایزه شامل مدال برنز و مبلغ نقدی است و در نشست کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت اهدا می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، انتخاب دکتر حمیدیه در حوزه سرطان در پی بررسی و توصیه کمیته بنیاد جایزه دولت کویت انجام شده و تصمیم نهایی در کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسیده است. اهدای این جایزه به برندگان در هفتادوسومین نشست کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برای مدیترانه شرقی در سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

این موفقیت، افتخاری ارزشمند برای جامعه علمی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به شمار می‌رود و بیانگر جایگاه علمی و نقش برجسته پژوهشگران ایرانی در توسعه دانش و خدمات مرتبط با درمان و کنترل سرطان در سطح منطقه است.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران

برچسب ها: سرطان ، سلول درمانی
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