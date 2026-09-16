شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از از کمبود حقوق معلمان در مناطق صعب العبور ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حقوق معلمان یکی از موضوعات مهم در حوزه آموزش و پرورش به ویژه معلمان صعب العبور است و هرساله با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی نگرانی معلمان دو چندان می‌شود. اما این روز‌ها معلمان حق التدریس آموزش و پرورش به دلیل دریافت حقوق نامناسب حال و روز خوشی ندارند..

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

عرض سلام وادب خدمت شما. ازآنجا که مصوبه افزایش حقوق مدیران مدارس وبعضا معلمین درمناطق صعب العبور به دستمان رسیده، یک نگرانی ایجادشده است. معلمین آموزشی درکلاس‌های درس چه درمنلطق روستایی وچه شهری باکلاس‌های بالای ۳۰نفرباچه مشکلاتی دست وپنجه نرم می‌کنند. به صورت حضوری وچه مجازی. حضوری که شرایط ومشکلات خودش رادارد مجازی هم گوشیهامون ازبین رفته، گردن وچشم هم برامون نمونده. آیا انصاف است که مصوبه افزایش حقوق شامل آموزشی‌ها نشود؟ پیشاپیش ازپیگیری شما کمال تشکر راداریم.

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