سرلشکر حاتمی: قدرت واقعی ایران در ایمان و اراده ملت ریشه دارد

فرمانده کل ارتش در پیامی با تجلیل از ۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، تاکید کرد: این حضور تاریخی، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد قدرت واقعی ایران، در کنار توان دفاعی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح، در ایمان، وحدت و اراده ملت بزرگ ایران ریشه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش به مناسبت ۲۰۰ شب حضور حماسی مردم در خیابان، آمده است: حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در ۲۰۰ شب متوالی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است. این حضور باشکوه، که در خونخواهی امام شهید، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح قهرمان کشور تبلور یافته، بار دیگر عمق پیوند ناگسستنی ملت و نظام را به نمایش گذاشت.

در ادامه این پیام آمده است: اجتماعات پرشور و شبانه مردم ولایتمدار و بصیر ایران، پیام روشنی برای دشمنان این مرزوبوم داشت؛ ملتی که در سخت‌ترین میدان‌ها با وحدت و ایستادگی در صحنه حاضر است، اجازه نخواهد داد محاسبات و طراحی‌های دشمنان علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی به نتیجه برسد.

سرلشکر حاتمی در پیام خود تاکید کرده است: این حضور تاریخی، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد قدرت واقعی ایران، در کنار توان دفاعی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح، در ایمان، وحدت و اراده ملت بزرگ ایران ریشه دارد.

در پیام فرمانده کل ارتش آمده است: اینجانب ضمن تجلیل و تکریم از این حضور آگاهانه و مسئولانه، در برابر عظمت ملت شریف ایران سر تعظیم فرود می‌آورم و اطمینان دارم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیرو‌های مسلح، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و با پشتوانه ملت عزیز، همچون گذشته با اقتدار از امنیت، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی پاسداری خواهند کرد.

منبع: ارتش

برچسب ها: فرمانده کل ارتش ، ملت ایران
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