مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۱۲۰ میلیارد ریالی برای قاچاق خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت:پرونده قاچاق یک دستگاه کامیون کشنده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قائمشهر بررسی شد.

او افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به گزارش گمرک اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت ۶۰ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت: شعبه بدلیل موجود نبودن کالا مبلغ ۶۰ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال به جزای نقدی اضافه کرد و در مجموع به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: گمرکات استان گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع:تعزیرات مازندران

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق خودرو
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