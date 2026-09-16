سخنگوی فدراسیون فوتبال، با رد شایعات مربوط به ارقام قرارداد جدید امیر قلعه‌نویی، تأکید کرد که سرمربی تیم ملی هیچ شرط مالی برای تمدید همکاری مطرح نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، دربارهٔ قرارداد جدید امیر قلعه‌نویی توضیح داد: «همان‌طور که در گفت‌وگوی روز یکشنبه هم اشاره کردم، سرمربی تیم ملی برای تمدید همکاری، هیچ رقم یا شرط مالی مطرح نکرد و آمادگی تام و تمام خود را برای پیگیری ادامه برنامه‌های آتی خود مربوط به تیم ملی ابراز کرد.»

وی افزود: هدف از شفاف‌سازی، پاسخ به برخی شایعات بود که ارقام نادرستی را به این توافق نسبت می‌دادند. براین اساس، موضوع طبق روال قانونی و با طی مراحل مقتضی، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌رئیسهٔ محترم فدراسیون ارجاع خواهد شد.

برچسب ها: امیر مهدی علوی ، قلعه نویی
خبرهای مرتبط
علوی: منتظر نظر فیفا در مورد اصلاح اساسنامه هستیم/ فدراسیون فوتبال از اعتباراتش طلب شستا را داد
اسکوچیچ: دنبال بهترین جا برای آنالیز بازی بودم نه گرفتن عکس!
علوی: نبی از زحمات داوران تشکر کرد/ نشست خبری سرمربی تیم ملی به شکل مجازی برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
سرمربی تیم امید: از فردا به فکر بازی با چین هستیم
اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در مشهد مقدس
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
رئیس فدراسیون والیبال: فاصله ما با ژاپن کم شده؛ تفاوت تجربه و سن، مانع اصلی ماست
حضور دو ملی‌پوش بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
آخرین اخبار
تکذیب ارقام نجومی در تمدید قرارداد قلعه‌نویی
رقابت پانزده تیم در مسابقات دستجات آزاد کشوری اینلاین هاکی دختران
چین به نیمه‌نهایی بسکتبال آسیا رسید
سرمربی تیم ملی بسکتبال: با کنترل هیجان، بحرین را شکست دادیم
حضور دو ملی‌پوش بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
سرمربی تیم امید: از فردا به فکر بازی با چین هستیم
رئیس فدراسیون والیبال: فاصله ما با ژاپن کم شده؛ تفاوت تجربه و سن، مانع اصلی ماست
اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در مشهد مقدس
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای المپیک ۲۰۲۷
امید امارات ۱ - ۳ امید ایران/ پیروزی مقتدرانه ایران در نخستین گام ناگویا+فیلم
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
روز پرکار در لیگ برتر هندبال ساحلی؛ آراتایل اصفهان در صدر و آماده نیمه‌نهایی
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان