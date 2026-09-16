بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، دربارهٔ قرارداد جدید امیر قلعهنویی توضیح داد: «همانطور که در گفتوگوی روز یکشنبه هم اشاره کردم، سرمربی تیم ملی برای تمدید همکاری، هیچ رقم یا شرط مالی مطرح نکرد و آمادگی تام و تمام خود را برای پیگیری ادامه برنامههای آتی خود مربوط به تیم ملی ابراز کرد.»
وی افزود: هدف از شفافسازی، پاسخ به برخی شایعات بود که ارقام نادرستی را به این توافق نسبت میدادند. براین اساس، موضوع طبق روال قانونی و با طی مراحل مقتضی، برای تصمیمگیری نهایی به هیئترئیسهٔ محترم فدراسیون ارجاع خواهد شد.