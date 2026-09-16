باشگاه خبرنگاران جوان - جمال شیبه، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اعلام آغاز رسمی پویش ملی «جشن عاطفهها» از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه، گفت: این رویداد فرصتی مغتنم برای توسعه فرهنگ احسان، تعمیق مسئولیتهای اجتماعی و بستری برای ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق کمبرخوردار استان است.
او با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید جنگ تحمیلی، بهویژه شهدای دانشآموز منطقه «میناب»، افزود: جشن عاطفهها امسال با همت مضاعف برگزار میشود. تفاوت آماری این دوره نسبت به سال گذشته، رشد چشمگیر در خدمترسانی است؛ به طوری که در حالی که سال گذشته ۵۴ هزار بسته تحصیلی توزیع شده بود، امسال با تلاش همکاران و همراهی خیرین، تأمین ۹۰ هزار بسته تحصیلی شامل لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک برای ۹۰ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد پیشبینی شده است.
شیبه با اشاره به حمایتهای تخصصی از جامعه هدف دانشآموزی و دانشجویی تصریح کرد: علاوه بر تأمین بستههای تحصیلی، کمکهزینههای شهریه، هزینه ایاب و ذهاب و خرید تجهیزات کمکآموزشی برای تحت حمایت نیز در دستور کار قرار دارد.
تقویم اجرایی و روشهای مشارکت
مراحل اجرایی این پویش شامل استقرار پایگاهها در معابر شهری از هفته سوم شهریور، برپایی پایگاههای نمادین در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان در آخرین جمعه شهریور و برگزاری رسمی مراسم «جشن عاطفهها» در هفته اول مهرماه با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی در مدارس خواهد بود.
نیکوکاران جهت همراهی در این پویش میتوانند از درگاههای زیر اقدام نمایند:
شمارهگیری کد دستوری: #۰۶۱*۸۷۷۷*
واریز به شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵
سامانه الکترونیکی: سامانه «سما» به نشانی sama.emdad.ir/sama/
سایر روشها: نصب نرمافزار «صدقه من» و مراجعه حضوری به دفاتر، پایگاههای کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر استان.
منبع: کمیته امداد خوزستان