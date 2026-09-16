باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمالی جانشین فرمانده سپاه فجر در آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه الله شیراز، که با حضور فرماندهان نواحی شیراز و مسئولین استانی برگزار شد، با اشاره به نقش امام راحل (ره) اظهار کرد: امام خمینی اسلام ناب محمدی را در جهان بشریت احیا کردند.

او با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب بحث امت واحده را در مقابل دهکده جهانی مطرح کردند و به دنبال دست و نشر اسلام ناب در منطقه بودند، محور مقاومت را از نتایج این ایده رهبر شهید دانست که منجر به صدور انقلاب به دنیا شد.

سردار جمالی تصریح کرد: امروز بعد از گذشت ۴۷ سال از این انقلاب مقدس امروز جمهوری اسلامی کشوری که تا قبل از پیروزی انقلاب از بزرگترین منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه شناخته می‌شد، امروز سیر این پیروزی به حدی سرعت گرفت که رشدی چند هزار ساله را پیدا کرد و تفکر بسیجی امروز در سراسر عالم بسط پیدا کرده است.

جانشین سپاه فجر فارس، با اشاره به اینکه دشمن در اوایل انقلاب جریان‌های مختلف ایران در کشور فعال کرده بودند، اما با رهبری امامین انقلاب جمهوری اسلامی محکم ایستاده و امروز سدی در مقابل استکبار جهانیست، ادامه داد: از ۱۳ آبان ۵۸ به بعد آمریکا همیشه در تقابل با جمهوری اسلامی بود، اما هیچگاه به صورت مستقیم این کار را انجام ندادند، و در هر مقطع یک سناریو بر برنامه را چیدند، اما جمهوری اسلامی همچنان مستحکم ایستاده است.

او با بیان اینکه در همه مراحل دشمن با شکست رو‌به‌رو شد و در مقابل آن روز به روز قدرت جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر شد تصریح کرد: روسای جمهوری آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات یک لحظه در براندازی جمهوری اسلامی شک ندارند، اما در نوع تقابل متفاوتند.

سردار جمالی، با بیان اینکه در بحث‌های براندازی جمهوری اسلامی با مدیریت ترامپ به قمارباز، ابتدا گرفتن محور مقاومت از جمهوری اسلامی با ترور حاج قاسم عزیز بود، تاکید کرد: بر خلاف تصور آنان شهادت حاج قاسم باعث گسترده شدن و قدرتمندتر شدن محور مقاومت بود.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به ترور سران محور مقاومت در لبنان و فلسطین با امید اینکه کمر مقاومت را شکسته‌اند، ادامه داد: در ادامه با جدا کردن سوریه از محور مقاومت امیدوار شدند که می‌توانند کار جمهوری اسلامی را هم به سرانجام برسانند، بله در این راه جدا کردن رهبر از مردم برای به سرانجام رساندن سرنگونی جمهوری اسلامی بود.

به گفته سردار جمالی، دشمن به این نتیجه رسیده بود که ملت بی امام و امام بی ملت قدرتی ندارد پس باید این دو را از هم جدا کرد و سناریوی تفرقه افکنی و قداست زدایی از شأن رهبری را اجرا کردند.

او با بیان اینکه ترور شخصیت رهبری بیش از ۲۰ سال در دستور کار دشمن قرارداشت، به هلهله برخی فریب خوردگان در شب شهادت رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: دشمن به دنبال دو هدف براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود و با محاسبات و مهندسی دقیق و حساب شده در صبح ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ فرماندهان اصلی نیرو‌های مسلح را به شهادت رساندند به این امید که ماشین جنگی ایران را از کار بیندازند تا پس از یک دوره اغتشاشات داخلی توسط نفوذی‌ها کار جمهوری اسلامی تمام شود.

به گفته او، روز چهارم جنگ رهبر شهید انقلاب تا ساعت ۹ صبح فرماندهان جدید نصب و پاسخ‌ها به این جنایت اسرائیل آغاز شد و از روز پنجم هر موشکی که از ایران شلیک می‌شد در سرزمین‌های اسرائیل به زمین می‌نشست.

سردار جمالی با تاکید بر اینکه کار دشمنان ما نامردی و نارو زدن است، ادامه داد: دشمن از این مرحله ناامید شده و به دنبال مرحله بعد بود و با تغییر تاکتیک، ابتدا اغتشاشات دی ماه را راه انداختند و با این سناریو برای جنگ نظامی آماده شدند.

سردار جمالی با بیان اینکه ۱۸ و ۱۹ سخت‌ترین دوران عمر انقلاب اسلامی بود که با درایت رهبری و مظلومیت نیرو‌های مسلح، و حضور همیشگی مردم در روز ۲۳ تیر ماه، دشمن ناکام ماند.

جانشین سپاه فجر فارس با اشاره به اینکه برنامه بعدی دشمن زدن ضلع اول و دوم، یعنی محو رهبر انقلاب و فرماندهان جدید نیرو‌های مسلح همزمان به میدان آمدند، تاکید کرد: شب شهادت این عزیزان عده‌ای فریب خورده هلهله نشستند، اما با تدابیر رهبر شهید انقلاب و در غیاب این عزیز و فرماندهان شهید، پاسخ جمهوری اسلامی پس از یک ساعت داده شد.

او با اشاره به اینکه دشمن برآورد نهایت یک هفته جنگ پس از شهادت رهبر انقلاب داشت تصریح کرد: برخی از نقاط در جنگ رمضان بیش از صد بار مورد تجاوز قرار گرفت و دلیل آن هم این است که بانک اهداف آمریکا فقط برای یک هفته بود.

چانشبن فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به اینکه خون رهبر شهید انقلاب بیداری آفرین است، ادامه داد: ما به وعده‌های این مرد یقین داریم و مطمئنیم که خون این مرد ما را به قله می‌رساند.

سردار جمالی با اشاره به بیانات آخر رهبر شهید انقلاب مبنی مردم مبعوث شده کار را تمام می‌کند، تاکید کرد: شهادت رهبر انقلاب مردم را پای کار آورد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه یکی از ثمرات این جنگ ذلالت و خواری آمریکا در دنیاست، تاکید کرد: از این به بعد هم شاهد دیگر برکات این جنگ خواهید بود.

سردار جمالی گفت: آمریکا ادعا می‌کرد که قوی‌ترین نیروی دریایی دنیا را دارد، اما امروز در مقابل قایق‌های تندرو ایران درمانده شده و نمی‌تواند در مقابل فرزندان ایران ایستادگی کند و قطعاً پیروزی قطعی نزدیک است، و منتظر حلاوت و شیرینی این پیروزی بزرگ باشید که رمز آن اتحاد است.

او در ادامه از اجتماع بزرگ جان فداییان ایران اسلامی در شیراز در روز دوم مهرماه خبر داد و گفت: این انسجام با حضور با حضور مردم یک بار دیگر اتحاد ملت ایران را به رخ دنیا می‌کشاند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، به نقش مدیریتی خاص سرهنگ جعفری در ایام فرماندهی در ناحیه بقیه الله شیراز اشاره کرد و با تقدیر از وی، سرهنگ احمدی جابری را به عنوان فرمانده جدید سپاه بقیه الله شیراز معرفی کرد.

سرهنگ پاسدار غلامعلی احمدی جابری پیش از این فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز را برعهده داشت.