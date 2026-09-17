باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه دولت دیگر قصدی برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را ندارد، گفت: دولت بهدنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که ما در مجلس با آن مخالف هستیم چون فشار این افزایش به مردم میآید و ما به سازمان برنامه و بودجه پیغام دادیم که این کار انجام نمیشود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مجلس اظهار کرد: نظر ما این بود که اوراق دویست همتی بیاورند که پروژههای عمرانی پیش برود و اصلاحات انجام شود تا مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا نکند چون اگر بیاورند آن را تصویب نمیکنیم.
این نماینده مجلس میگوید آقای قالیباف در جلسات متعددی که با تیم اقتصادی دولت داشته تاکید کرده در حوزه منابع و مصارف از ظرفیتهای موجود برای بودجه در پایان سال استفاده شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس گفت: مضمون نامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده این بود که آثار مالی و اجرایی بودجه با توجه به زمان باقی مانده از سال انجام شود تا یک تعادلی در منابع و مصارف داشته باشیم و در بحث تامین کسری آن باید تعادل برقرار شود.
زارع بیان کرد: آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه آن نامه را زده بود و شورای عالی رهبری سازوکارهای اصلاح بودجه را داده بود و گفته بود یک هماهنگی بین مجلس و تیم اقتصادی دولت باشد که آمدند مالیات بر ارزش افزده را افزایش دهند که ما مخالفت کردیم چون فشار آن برروی دوش مردم است؛ آن هم در شرایطی که شاهد افزایش قیمت بنزین، نوسان نرخ ارز و افزایش قیمتها هستیم و افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ تورم و معیشت مردم بهویژه کارگران و بازنشستگان اثر منفی میگذارد که گفتند این اصلاحات را برای بودجه سال ۱۴۰۶ انجام میدهیم، اما قطعا مجلس با آن مخالفت میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: یکی از ظرفیتهای خوبی که دولت از آن استفاده نکرده و عملکردش ناامیدکننده است، مولدسازی است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مجلس گفت: برای پوشش کسری بودجه چند مسیر وجود دارد که میتوان هزینههای کماثر را کاهش داد و طرحهایی که اولویت کمتری دارند را کنار گذاشت و درآمد پایدار مالیاتی البته نه درآمدهای یکباره بلکه فرارهای مالیاتی، پایههای مالیاتی جدید و درآمدهای مالیاتی را شناسایی کنیم.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس تصریح کرد: فروش داراییها و واگذاری شرکتهای دولتی راهحل پایدار نیست، اما مقطعی است لذا در بودجه سال ۱۴۰۶ باید یکسری اصلاحات درآمدی و هزینهای داشته باشیم و داراییها را بفروشیم.
زارع گفت: یکی دیگر از راهها انتشار اوراق بدهی است که کسری بودجه را تامین میکند، اما انتشار اوراق بدهی برای سالهای بعد هزینه و بهره دولت را افزایش میدهد و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده میشود چون یک راهحل پرریسک برای تامین بودجه است چون نرخ تورم را افزایش میدهد لذا به نظر من اگر پایههای مالیاتی افزایش داده شود یکی از راههای پایدار است.